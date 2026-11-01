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الرئيس السيسي يوجه الحكومة بخطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رضا فرحات: توجيهات الرئيس السيسي بشأن مخرجات منتدى 2026 تضع المواطن في قلب عملية التنفيذ

اللواء الدكتور رضا فرحات
اللواء الدكتور رضا فرحات
حسن رضوان

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة مخرجات منتدى 2026 تعكس توجها واضحا نحو ترسيخ ثقافة الحوار المستمر مع المواطنين، وربط ما يطرحه المنتدى من رؤى وتوصيات بآليات تنفيذ محددة وجداول زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن الانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة وتقييم النتائج.

وأوضح فرحات أن توجيه الرئيس بنشر التوصيات والتكليفات الصادرة بشأنها على الموقع الإلكتروني للمنتدى، مصحوبة بخطة زمنية ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وإتاحة المجال أمام المواطنين ومؤسسات الدولة لمتابعة ما يتحقق على أرض الواقع، فضلا عن إرساء نموذج للحوار الوطني المؤسسي الذي لا يتوقف بانتهاء فعاليات المنتدى، وإنما يمتد إلى متابعة دورية للقضايا التي تمس حياة المواطنين وتطلعاتهم.

 ترسخ نهجًا مستدامًا لبناء الإنسان وتمكين الشباب

وأضاف أن اعتماد المخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا يعكس أهمية استمرارية التواصل بين الدولة والمجتمع، ويمنح المنتدى دورا ممتدا في مناقشة الأولويات الوطنية، والاستماع إلى مختلف الرؤى، والاستفادة من الأفكار والمقترحات التي يقدمها الشباب ومختلف فئات المجتمع، بما يعزز المشاركة المجتمعية في صياغة الحلول والسياسات العامة.

وأشار فرحات إلى أن التوجيهات المتعلقة بالتوسع في برامج إعداد النشء بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وإتاحة الفرص أمام الأطفال والشباب عبر منصة «شباب مصر»، وتنظيم لقاءات مباشرة مع المسؤولين، تحمل أهمية خاصة في بناء جيل يمتلك أدوات المعرفة والقيادة والقدرة على المشاركة في صناعة المستقبل، مؤكدا أن الاستثمار في وعي النشء وتنمية مهاراته يمثل استثمارًا طويل الأجل في قوة الدولة وقدرتها على مواصلة مسيرة التنمية.

ولفت إلى أن توجيه الرئيس بإبراز النماذج المتميزة من النابغين والمتفوقين في الشوارع والميادين والأماكن العامة يحمل رسالة مجتمعية مهمة، مفادها أن النجاح والتفوق والابتكار يستحقون التقدير والاحتفاء، وأن هؤلاء الشباب يمثلون نماذج ملهمة للأجيال الجديدة، وهو ما يسهم في نشر ثقافة التميز وتحفيز المواهب على الإبداع والإنجاز، بالتوازي مع الاهتمام بالبحث العلمي من خلال برنامج «دولة الابتكار».

وأكد أن الاهتمام بالأشخاص الصم وضعاف السمع من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة للخدمات والتواصل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التأهيل المهني وتوفير فرص العمل المناسبة وخدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة، يعكس اتساع مفهوم التنمية ليشمل جميع المواطنين دون استثناء، ويؤكد أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في إزالة الحواجز أمام المشاركة الكاملة في المجتمع.

وشدد فرحات علي أن توجيهات الرئيس السيسي ترسم مسارا واضحا لاستمرار منتدى 2026 كمنصة وطنية للحوار والتفاعل المجتمعي، وتؤكد أن المواطن يظل محور جهود الدولة وهدف خططها التنموية، مشيرا إلى أن الاهتمام بالنشء والشباب، ورعاية النابغين، وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، يعكس رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري والاستثمار في قدراته، بما يدعم مسيرة التنمية ويعزز مشاركة جميع فئات المجتمع في صناعة مستقبل الوطن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء الدكتور رضا فرحات حزب المؤتمر

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