حزب الجيل: توجيهات الرئيس السيسي في ختام منتدى مصر وثيقة عمل وطنية لبناء الجمهورية الجديدة

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، إن التوجيهات الحكيمة والرؤية الاستراتيجية النافذة التي حملتها كلمة الرئيس السيسي في ختام فعاليات منتدى مصر 2026 تؤكد من جديد أن الدولة المصرية تصيغ حاضرها ومستقبلها بإرادة سياسية واعية، تضع المواطن المصري في مقدمة الأولويات وجوهر كافة الخطط التنموية.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن ما جاء في كلمة الرئيس السيسي يمثل وثيقة عمل وطنية متكاملة تضمن الانتقال بالحوار الوطني والمجتمعي من الإطار النظري إلى ممارسات عملية ونتائج ملموسة تُسهم في بناء "الجمهورية الجديدة"، مؤكدًا أن توجيه الرئيس السيسي بنشر المخرجات والتوصيات على الموقع الإلكتروني للمنتدى، مقرونة بخطة زمنية محددة ومؤشرات قياس أداء واضحة يُعد نقلة نوعية في فلسفة الإدارة الحكومية.

معدلات الإنجاز أمام الرأي العام

وأشار إلى أن إتاحة متابعة معدلات الإنجاز أمام الرأي العام ومؤسسات الدولة يُكرّس مبدأ الشفافية ويعزز الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة، كما يسهم هذا النهج الهيكلي في ضمان الاستدامة وعدم ترحيل الأهداف، مع تحويل توصيات المنتديات إلى برامج عمل ملزمة للجهات التنفيذية.

وأكد أن توجيه الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب وتفعيل منصة "شباب مصر" يعكس رؤية شاملة لبناء الكوادر الوطنية، موضحًا أن إتاحة اللقاءات الدورية بين الشباب والمسؤولين يمنح الجيل الجديد فرصة حقيقية للمشاركة في اتخاذ القرار وصياغة الحلول للتحديات الوطنية.

ولفت إلى أن إبراز إنجازات النابغين في الشوارع والميادين العامة، بالتوازي مع برنامج "دولة الابتكار"، يعزز ثقافة العطاء والتميز ويصنع قدوات تقتدي بها الأجيال الصاعدة، مؤكدًا أن احتفاء القيادة السياسية بتميز ميار عثمان بمناسبة فوزها بجائزة "تحدي القراءة العربي 2026" يعكس مدى رعاية الدولة للعلم والثقافة.

وشدد على أن القرارات الخاصة بدعم أبنائنا من الصم وضعاف السمع تمثل نموذجًا متقدمًا للدمج المجتمعي المبني على التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتواصل الرقمي لإتاحة الخدمات وإتاحة التثقيف الديني بلغة الإشارة يضمن تكافؤ الفرص وحق وصول المعلومة لكافة فئات المجتمع بدون تمييز، كما أن توفير برامج التأهيل المهني وفرص العمل المناسبة يُحول الرعاية من مجرد دعم اجتماعي إلى تمكين اقتصادي مستدام يُعزز من استقلالية ذوي الهمم ومشاركتهم الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني.