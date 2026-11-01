قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور أمام غازي عنتاب بالدوري التركي
وصول بطلة تحدي القراءة العربي لمقر وزارة التعليم.. والوزير يكرمها بعد قليل
بعد تهديدات إيران .. ما هي قدرات الصواريخ الإيرانية.. وهل تمثل تهديدًا لأوروبا؟
التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط
التوقيت الشتوي 2026.. المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والورش
«الأهلي» يمنح ياسر إبراهيم ومحمد هاني «فرصة أخيرة» قبل إغلاق ملف التجديد
الصين تنفذ تهديدها ضد الدوري الإسباني.. اختفاء مباريات ريال مدريد و«مبابي» من شاشات التليفزيون الرسمي
وزير الصحة يتابع 56 زيارة ميدانية لمشروعات صحية في 15 محافظة خلال أكتوبر
لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة مساء الاثنين
الأرصاد: موجة ارتفاع الحرارة مستمر غدا مع رياح محملة بالأتربة وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة
أنور قرقاش: الإمارات لا ترغب في عودة المواجهات العسكرية.. واستمرار الملاحة بمضيق هرمز أولوية
ترامب يرد على احتمال استئناف الحرب مع إيران: سؤال غبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجيل: توجيهات الرئيس السيسي في ختام منتدى مصر وثيقة عمل وطنية لبناء الجمهورية الجديدة

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود
معتز الخصوصي

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، إن التوجيهات الحكيمة والرؤية الاستراتيجية النافذة التي حملتها كلمة الرئيس السيسي في ختام فعاليات منتدى مصر 2026 تؤكد من جديد أن الدولة المصرية تصيغ حاضرها ومستقبلها بإرادة سياسية واعية، تضع المواطن المصري في مقدمة الأولويات وجوهر كافة الخطط التنموية.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن ما جاء في كلمة الرئيس السيسي يمثل وثيقة عمل وطنية متكاملة تضمن الانتقال بالحوار الوطني والمجتمعي من الإطار النظري إلى ممارسات عملية ونتائج ملموسة تُسهم في بناء "الجمهورية الجديدة"، مؤكدًا أن توجيه الرئيس السيسي بنشر المخرجات والتوصيات على الموقع الإلكتروني للمنتدى، مقرونة بخطة زمنية محددة ومؤشرات قياس أداء واضحة يُعد نقلة نوعية في فلسفة الإدارة الحكومية.

معدلات الإنجاز أمام الرأي العام

وأشار إلى أن إتاحة متابعة معدلات الإنجاز أمام الرأي العام ومؤسسات الدولة يُكرّس مبدأ الشفافية ويعزز الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة، كما يسهم هذا النهج الهيكلي في ضمان الاستدامة وعدم ترحيل الأهداف، مع تحويل توصيات المنتديات إلى برامج عمل ملزمة للجهات التنفيذية.

وأكد أن توجيه الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب وتفعيل منصة "شباب مصر" يعكس رؤية شاملة لبناء الكوادر الوطنية، موضحًا أن إتاحة اللقاءات الدورية بين الشباب والمسؤولين يمنح الجيل الجديد فرصة حقيقية للمشاركة في اتخاذ القرار وصياغة الحلول للتحديات الوطنية.

ولفت إلى أن إبراز إنجازات النابغين في الشوارع والميادين العامة، بالتوازي مع برنامج "دولة الابتكار"، يعزز ثقافة العطاء والتميز ويصنع قدوات تقتدي بها الأجيال الصاعدة، مؤكدًا أن احتفاء القيادة السياسية بتميز ميار عثمان بمناسبة فوزها بجائزة "تحدي القراءة العربي 2026" يعكس مدى رعاية الدولة للعلم والثقافة.

وشدد على أن القرارات الخاصة بدعم أبنائنا من الصم وضعاف السمع تمثل نموذجًا متقدمًا للدمج المجتمعي المبني على التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتواصل الرقمي لإتاحة الخدمات وإتاحة التثقيف الديني بلغة الإشارة يضمن تكافؤ الفرص وحق وصول المعلومة لكافة فئات المجتمع بدون تمييز، كما أن توفير برامج التأهيل المهني وفرص العمل المناسبة يُحول الرعاية من مجرد دعم اجتماعي إلى تمكين اقتصادي مستدام يُعزز من استقلالية ذوي الهمم ومشاركتهم الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني.

حزب الجيل الرئيس السيسي بناء الجمهورية الجديدة ختام منتدى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

محمد صلاح

أحمد جلال يحسم الجدل حول وجود خلاف بين حسام حسن ومحمد صلاح قبل معسكر نوفمبر

ترشيحاتنا

إجازات 2027 في مصر.. موعد أول عطلة رسمية للعاملين والطلاب

إجازات 2027 في مصر.. موعد أول عطلة رسمية للعاملين والطلاب

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية.. تحديث السبت 31 أكتوبر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية.. تحديث السبت 31 أكتوبر

حجز المتحف المصري الكبير بـ500 ألف جنيه.. الأسعار والشروط

حجز المتحف المصري الكبير بـ500 ألف جنيه.. الأسعار والشروط

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد