يواجه الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، نظيره سموحة اليوم الخميس ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المرتبط في الساعة 3:30 مساءً، بينما تقام مباراة الرجال في الساعة 6:00 مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية، التي تستضيف الدور نصف النهائي.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي وسموحة انتهت بفوز الأهلي حيث حقق في منافسات المرتبط للناشئين تحت 16 عامًا، الفوز بنتيجة 94-58، فيما انتهت مباراة الرجال بفوز الأهلي بنتيجة 76-66.

ويشمل نصف النهائي الآخر كل من الاتحاد السكندري والجزيرة، وشهد ذهاب الدور فوز الاتحاد على الجزيرة بنتيجة 78–57 في منافسات الرجال، بينما فاز الجزيرة في منافسات المرتبط للناشئين تحت 16 عامًا، بنتيجة 72-62.

وتعد بطولة دوري المرتبط من المسابقات المهمة في موسم كرة السلة المصرية، حيث تتحدد من خلالها أماكن وجود الفرق في مجموعتي الدور التمهيدي لدوري أليانز الممتاز، وذلك بناء على ترتيبها.