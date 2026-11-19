علق أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، علي المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في ظل الصراع القوي بين الفريقين على صدارة جدول الترتيب والمنافسة على اللقب، مؤكدًا صعوبة اللقاء على الطرفين، وأن التفاصيل الصغيرة قد تحسم نتيجته.

وقال عرابي، في تصريحات خاصة لبرنامج «الديفندر» عبر قناة الشمس الزرقاء، مع الإعلامي الدكتور أحمد بكري، إن الأهلي يظل أكبر نادٍ في مصر والوطن العربي وإفريقيا، مشددًا على أن طموحات القلعة الحمراء تتجاوز مجرد المنافسة، حيث يسعى الفريق إلى حصد جميع البطولات خلال الموسم الحالي، وتعويض جماهيره عن الموسم الصفري الماضي.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن مواجهة بيراميدز لن تكون سهلة على الإطلاق، محذرًا من الاعتقاد بأن الفريق السماوي سيكون الطرف الأقوى أو الأقرب للفوز، في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها الفريقان ورغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث.

وشدد عرابي على ضرورة تعامل لاعبي الأهلي بحذر وتركيز شديدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن مشوار الدوري لم يعد طويلًا، وفرص تعويض النقاط المفقودة أصبحت محدودة، وهو ما يجعل أي تعثر جديد مؤثرًا في حسابات المنافسة على اللقب.

وعن فرص الأهلي في المنافسة على الدوري حال الخسارة أمام بيراميدز، أوضح عرابي أن آمال الفريق الأحمر في التتويج ستظل قائمة، لكنها ستصبح ضئيلة للغاية، نظرًا لصعوبة تعويض فارق النقاط خلال المباريات المتبقية من المسابقة.

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى حالة الجماهير، مشيرًا إلى وجود حالة من عدم الرضا عن مستوى الأداء الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة، رغم أن الفوز الأخير على الزمالك منح اللاعبين دفعة معنوية مهمة، وساعدهم على استعادة جزء من الثقة قبل المواجهة المرتقبة.

وتوقع عرابي أن يلعب التوفيق والحالة الفنية للاعبين دورًا حاسمًا في تحديد نتيجة المباراة، مرجحًا أن تكون فرص التعادل هي الأكبر، مؤكدًا أن خروج الأهلي بنقطة من مواجهة بيراميدز سيكون نتيجة مقبولة للفريق الأحمر، بالنظر إلى صعوبة اللقاء وقوة المنافس.

وفيما يتعلق بمستقبل المدير الفني عموتة، استبعد عرابي أن تكون نتيجة مباراة بيراميدز وحدها حاسمة في تحديد مصيره، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي لا تتعامل مع الملفات الفنية بمنطق القرارات المتسرعة، ولا تربط مستقبل الجهاز الفني بنتيجة مباراة واحدة.

كما علق عرابي على الجدل بشأن المواجهات السابقة للأهلي أمام الفرق التي تولى رولاني موكوينا تدريبها، موضحًا أن التفوق الفني لفريق على آخر قد يظهر في بعض المباريات، لكنه لا يمثل قاعدة ثابتة، وبالتالي فإن عدم تحقيق الأهلي الفوز على الفرق التي قادها موكوينا لا يعد مقياسًا حقيقيًا للحكم على قدرات الفريق الأحمر.

واختتم أسامة عرابي تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، في ظل تقارب مستوى الفريقين ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن التفاصيل الفنية والتوفيق داخل الملعب سيكونان العامل الحاسم في تحديد نتيجة اللقاء.