تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الأسرة والطفولة، في أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني بشأن القضاء على العنف ضد الأطفال، الذي يُعقد يومي 18 و19 نوفمبر 2026 بمدينة مانيلا بجمهورية الفلبين، بتنظيم مشترك بين حكومة جمهورية الفلبين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» ومنظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال، وبمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتأتي مشاركة الجامعة العربية في إطار دورها في تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود الإقليمية لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، وإبراز التجربة العربية ومساهمتها في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق هذه الغاية، من خلال الآليات المؤسسية الإقليمية، وفي مقدمتها لجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال.

القضاء على العنف ضد الأطفال

ويأتي المؤتمر استكمالًا لمسار الجهود العالمية والإقليمية الذي بدأ بانعقاد المؤتمر الوزاري العالمي الأول في بوغوتا عام 2024، وتلاه تنظيم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ورشة إقليمية بالقاهرة يومي 1 و2 سبتمبر 2025، بمشاركة الدول العربية، والتي شكلت محطة مهمة في بلورة خارطة طريق إقليمية لدعم الجهود العربية المشتركة لإنهاء العنف ضد الأطفال، وصولًا إلى المؤتمر الحالي، تمهيدًا لعقد المؤتمر الوزاري العربي بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال عام 2027.

وتشارك جامعة الدول العربية كمتحدث رئيسي في عدد من الجلسات والفعاليات الرئيسية للمؤتمر، التي تتناول دور المنظمات الإقليمية في إنهاء العنف ضد الأطفال، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء العرب.

وتتيح هذه المشاركة إبراز دور الجامعة والدول الأعضاء في نقل التجربة العربية إلى المستوى العالمي، والمساهمة في إثراء الحوار الدولي وتطوير المقاربات الرامية إلى القضاء على العنف ضد الأطفال، وتعزيز الربط بين الالتزامات الدولية والأولويات الإقليمية والجهود الوطنية.

وتؤكد مشاركة جامعة الدول العربية في المؤتمر حرصها على مواصلة دورها باعتبارها منصة إقليمية لتنسيق الجهود العربية، وشريكًا في الحوار الدولي بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال، بما يدعم تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والبناء على مخرجات المؤتمر في التحضير للمؤتمر الوزاري العربي المرتقب عام 2027.