أكد تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن مشروع نيفيرا يجمع السياحة والترفيه والاعمال في مكان واحد.



وقال تامر المهدي في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على القناة " الأولى"، :" نتبنى استراتيجية للتحول من شركة تقدم خدمات اتصالات إلى تقديم خدمات رقمية متكاملة وهذا يعطينا فرصة كي نكون شريك استراتيجي في نيفيرا ".



وتابع تامر المهدي :" نلبي الاحتياجات الرقمية لمرتادي مشروع نيفيرا "، مضيفا:" هنعمل شبكة فايبر على كامل مساحة مشروع نيفيرا وهتوصل شبكة المصرية للاتصالات وتتصل بالانترنت مباشرة في أمريكا وأوروبا ".



واكمل تامر المهدي :" الخدمات الرقمية التي سيتم تقديمها في نيفيرا كثيرة ومتعددة "، مضيفا:" ري المساحات الخضراء في مشروع نيفيرا مرتبط بالتكنولولجيا الرقمية وتواجد حساسات للتعرف على طبيعة الجو ومدى احتياج المساحات الخضراء للري".

ولفت تامر المهدي :" مركز تحكم متكامل مرتبط بالشبكة الرئيسية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة داخل مشروع نيفيرا ".