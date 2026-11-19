بحث السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا أيخهورست، اليوم الخميس، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وتصاعد اعتداءات الاحتلال وإجراءاته الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

واستعرض السفير الفلسطيني، خلال اللقاء، الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف الحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وإفشال مخططات التهجير والضم.

وأكد الناجي ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان الوصول الفوري والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإعادة فتح جميع المعابر، وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإغاثية من أداء مهامها دون عوائق.

وثمّن المواقف الأوروبية الداعية إلى توفير الدعم الإنساني وجهود إعادة الإعمار، مشيرًا إلى تفاقم معاناة سكان القطاع جراء الفيضانات الأخيرة والظروف الجوية القاسية مع حلول فصل الشتاء.

كما استعرض تصاعد اعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، محذرًا من تداعيات هذه الانتهاكات على الوجود الفلسطيني وإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ودعا إلى تحرك أوروبي ودولي فاعل لوقف إجراءات الضم والاستيطان، وممارسة الضغط لإنهاء الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة الفلسطينية والإفراج عن العائدات الضريبية المحتجزة، بما يمكّن الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشدد الناجي على أهمية دعم المساعي الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومواصلة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وتنفيذ مخرجات وإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، بما يفضي إلى إطلاق مسار سياسي جاد بجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيًا على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أ ع ص