سلط تقرير نشرته »صحيفة «بوليتيكو الضوء على خمس مناطق إسبانية رئيسية يُتوقع أن تكشف نتائج التصويت فيها عن اتجاهات الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 29 نوفمبر الجاري، وسط مؤشرات على احتمال حدوث تحولات تاريخية في الخريطة الانتخابية، قد تنهي هيمنة الحزب الاشتراكي على بعض معاقله التقليدية.

وأوضح التقرير أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم حزب الشعب المحافظ (يمين الوسط)، مع توقع حلول حزب «فوكس» اليميني المتطرف في المركز الثالث، بما قد يمنحه عددًا كافيًا من الأصوات للمشاركة في تشكيل حكومة ائتلافية مع المحافظين. وفي المقابل، يتراجع الحزب الاشتراكي بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى المركز الثاني، وسط تراجع فرص اليسار في تشكيل ائتلاف حاكم بسبب انقسام أحزابه الصغيرة.

وأشار التقرير إلى أن إقليم الأندلس، ولا سيما إشبيلية، يمثل الاختبار الأبرز للحزب الاشتراكي، إذ تعد المقاطعة الوحيدة التي فاز بها الحزب في جميع الانتخابات البرلمانية منذ عودة الديمقراطية عام 1977، عقب وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو عام 1975. ورغم حصول الاشتراكيين على 37% من الأصوات فيها خلال الانتخابات الماضية، متقدمين على حزب الشعب بفارق يزيد قليلًا على ثلاث نقاط مئوية، فإن استطلاعات الرأي الحالية تشير إلى إمكانية فوز المحافظين بها، وهو ما سيمثل انتكاسة تاريخية للاشتراكيين.

وتبرز منطقة أرغون، الواقعة شمال شرقي البلاد، باعتبارها مؤشرًا مبكرًا على النتائج الوطنية، إذ صوتت لصالح الحزب الفائز على المستوى الوطني في كل الانتخابات منذ عام 1977، ما أكسبها لقب «أوهايو إسبانيا». ولفت التقرير إلى أن بلدة «لا كانيادا دي فيريتش» الصغيرة بالإقليم تطابقت نتائج التصويت فيها مع النتيجة الوطنية في 14 انتخابات متتالية، كان آخرها عام 2023، عندما صوت ناخبوها البالغ عددهم 63 ناخبًا لصالح الحزب الفائز، فيما تشير التوقعات الحالية إلى تقدم حزب الشعب في الإقليم.

وفي إقليم الباسك، تتجه الأنظار إلى مقاطعة بيسكاي، حيث يسعى حزب «إي إتش بيلدو» القومي اليساري إلى تحقيق أول فوز له على مستوى الإقليم، بعد أن شهد خلال العقد الماضي تحولًا نحو العمل السياسي التقليدي على غرار أحزاب الخضر الأوروبية، رغم ارتباط عدد من أعضائه سابقًا بجماعة إيتا الانفصالية المسلحة. وترجح الاستطلاعات حصوله على أكبر عدد من المقاعد في المقاطعة، بما قد يشكل ضربة قوية للحزب القومي الباسكي (يمين الوسط)، الذي حصد أكبر عدد من الأصوات في الإقليم خلال معظم الانتخابات السابقة.

أما في إقليم كتالونيا الانفصالي شمال شرقي البلاد، فتبرز برشلونة ساحة حاسمة، نظرًا لأن الإقليم ينتخب ثاني أكبر عدد من النواب في البرلمان، والذين غالبًا ما يلعبون دور «صانعي الملوك»، أي القوى المرجحة للكفة، عند تشكيل الحكومات. وأوضح التقرير أن فرص سانشيز الضئيلة في تشكيل ائتلاف ستعتمد بشكل كبير على أداء حزب «اليسار الجمهوري لكتالونيا»، مشيرًا إلى أن برشلونة تضم أكبر عدد من المقاعد المتأرجحة بعد مدريد، ما يجعل نتائجها محورية في حسابات التحالفات المقبلة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى مقاطعة مورسيا الساحلية، التي تمثل معقلًا مبكرًا لحزب «فوكس» اليميني المتطرف منذ تصدره الأصوات فيها عام 2019، حيث يطمح الحزب إلى دخول الحكومة للمرة الأولى بعد هذه الانتخابات. وترجح الاستطلاعات هيمنة حزبي «الشعب» و«فوكس» على المقاطعة وحصدهما معًا 8 مقاعد من أصل 10، وسط توقعات بحصول «فوكس» على 18% من الأصوات على المستوى الوطني، ما يعزز موقفه التفاوضي في تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.