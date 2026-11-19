

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن “أهلنا كل يوم بيدونا قوة أمام اللي فاكرين أن 2030 هي مسيرتهم للتآمر، فالخيانة هي الخيانة، ماذا تقول في الخونة الذين يشككون كل يوم صباحا ومساء”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر قناة "صدى البلد"، أنه على الجميع ان يعرف أن الشعب ليس مجموعات السوشيال ميديا التي تظهر وحملات التشكيك من لايقف على الحياد ومع الوطن فهو خائن، لأن الوطن هو القائد الوطني.

ضرورة الاصطفاف خلف الدولة

وتابع أن دعم جماعة الإخوان يمثل، من موقفًا يتعارض مع المصالح الوطنية، معتبرًا أن الوقوف إلى جانب الجماعة يُعد خيانة للوطن، في ظل ما وصفه بضرورة الاصطفاف خلف الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها.