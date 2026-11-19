كشفت المطربة آية عقيل عن كواليس أحدث تجاربها الغنائية، ورأيها في الأغاني الرومانسية والمشروعات الفنية التي تستعد لتقديمها خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، تحدثت فيه عن تجربتها مع أغنية «لولا جالو»، التي وصفتها بأنها مختلفة على مستوى الكلمات واللحن والستايل الموسيقي.

وأكدت آية عقيل أنها تحمست لتقديم أغنية «لولا جالو» لأنها تمثل تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة إليها، سواء من حيث طريقة الكلام أو اللون الموسيقي، موضحة أنها كانت ترغب في خوض مغامرة فنية بعيدة عن الأشكال التي اعتادت تقديمها، وهو ما جعلها تستمتع بالتجربة بشكل كبير.

وأضافت أنها أحبت الأغنية والتجربة الفنية التي صاحبتها، خاصة بعد ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من الجمهور، معربة عن سعادتها بالتفاعل مع العمل، ومؤكدة أن استقبال الناس للأغنية منحها شعورًا بالرضا عن هذه الخطوة المختلفة في مشوارها الغنائي.

آية عقيل: أعشق الأغاني الرومانسية وأحب الدراما

وعن اللون الغنائي الأقرب إلى شخصيتها، كشفت آية عقيل عن عشقها للأغاني الرومانسية والحزينة، مشيرة إلى أنها لو اختارت الغناء وفقًا لذوقها الشخصي فقط، فستفضل تقديم الأغاني التي تحمل مشاعر الحب والحزن والدراما الإنسانية.

وأوضحت أنها تحب الدراما بشكل كبير، وهو ما يظهر في اختياراتها الموسيقية وميولها الفنية، لافتة إلى أنها تنتظر بشغف مشاركتها المقبلة في حفلة «ليلة الدموع»، لما تحمله هذه النوعية من الحفلات من أجواء عاطفية تتناسب مع اللون الغنائي الذي تحبه.

وأكدت أن الأغاني التي تحمل مشاعر صادقة وتلامس أحاسيس الجمهور تظل قريبة منها، خاصة أن الرومانسية والدراما تمنحان المطرب مساحة كبيرة للتعبير عن المشاعر والوصول إلى قلوب المستمعين.

«بحبك ليه».. أغنية رومانسية جديدة في الطريق

وكشفت آية عقيل عن استعدادها لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة بعنوان «بحبك ليه»، موضحة أنها تنتمي إلى اللون الرومانسي، وتحمل حالة من الحب والمشاعر الجميلة.

وأشارت إلى حماسها للأغنية الجديدة، التي تأتي ضمن خطواتها الفنية المقبلة، مؤكدة حرصها على تقديم أعمال متنوعة تعبر عن شخصيتها وذوقها الموسيقي، وتمنح جمهورها فرصة للاستمتاع بألوان غنائية مختلفة، مع احتفاظها بمكانة الأغاني الرومانسية في اختياراتها.

آية عقيل عن ترميم الأفلام القديمة: في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وتطرقت المطربة آية عقيل خلال اللقاء إلى رأيها في فكرة إعادة ترميم الأفلام العربية القديمة وإعادة عرضها بصورة جديدة، معربة عن إعجابها الشديد بالمشروع، ووصفته بأنه فكرة رائعة وعبقرية، خاصة أن هذه الأفلام تمثل جزءًا مهمًا من ذاكرة الجمهور العربي.

وأكدت أنها نشأت على مشاهدة الأفلام القديمة والاستمتاع بالأغاني التي قدمتها، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تحمل قيمة فنية وذكريات خاصة لدى أجيال مختلفة، ولا تزال قادرة على جذب الجمهور رغم مرور سنوات طويلة على إنتاجها.

وأضافت أنها من عشاق السينما الكلاسيكية، ، حيث تحرص على مشاهدة الأفلام القديمة باستمرار، وهو ما يجعلها مرتبطة بهذا العالم السينمائي المميز.

وأوضحت أن إعادة تقديم الأفلام بعد ترميمها تمنح الجمهور فرصة لمشاهدتها من جديد بجودة وصورة مختلفة، كما تعيد إليه ذكرياته ومشاعره المرتبطة بالأعمال التي شاهدها في الماضي، معتبرة أن هذه التجربة لا تقتصر على تحسين جودة الصورة والصوت، وإنما تمنح المشاهد فرصة للعودة إلى لحظات فنية وإنسانية لا تُنسى.

واختتمت آية عقيل حديثها بالتأكيد على سعادتها بهذه المبادرات التي تحافظ على تراث السينما العربية، وتعيد تقديم روائعها للأجيال الجديدة، مشددة على أن الأفلام القديمة ستظل جزءًا أصيلًا من الوجدان الفني والثقافي للجمهور.



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