أسدل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الستار على فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، التي أُقيمت خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر، وسط برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات المهنية، شمل لقاءات متخصصة وجلسات نقاشية وورشًا تدريبية، إلى جانب فعاليات سوق القاهرة السينمائي وملتقى القاهرة السينمائي في دورته الثانية عشرة، بمشاركة واسعة من صناع السينما والمنتجين وممثلي المؤسسات والشركات العاملة في المجال.

واختُتمت الفعاليات بحفل حضره الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، إلى جانب عدد من صناع السينما والمنتجين وممثلي المؤسسات والشركات المشاركة. وقدّم الحفل الإعلامي شريف نور الدين، الذي تولى أيضًا تقديم حفل افتتاح سوق القاهرة السينمائي.

ختام أيام القاهرة لصناعة السينما

وتضمن الحفل استعراضًا لأبرز ما حققته أيام القاهرة لصناعة السينما خلال دورتها الحالية، إلى جانب الإعلان عن نتائج الدورة الثانية عشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، الذي شهد مشاركة 17 مشروعًا من 13 دولة، وحصلت مشروعاته على جوائز بلغت قيمتها الإجمالية 410 آلاف دولار، مقدمة من 31 شركة، وفقًا لما أعلنه محمد سيد عبد الرحيم.

وفي كلمته خلال حفل الختام، أعرب الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سعادته باستضافة المشاركين والضيوف ضمن فعاليات المهرجان، مشيرًا إلى أنه لا يجد ما يضيفه بعد الكلمات التي استمع إليها خلال الحفل.

وتوجه فهمي بالشكر إلى الحضور على مشاركتهم في فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، معربًا عن أمله في أن يكونوا قد قضوا وقتًا ممتعًا في القاهرة، وأن تكون هذه المشاركة قد أتاحت لهم فرصة تكوين صداقات جديدة وإبرام اتفاقات وعقد لقاءات مهنية مثمرة، فضلًا عن الاستفادة من البرنامج والفعاليات المتنوعة التي شهدتها الدورة.

كما أعرب عن تطلعه إلى استقبال المشاركين مجددًا في العام المقبل، مشيدًا بالجهود التي بذلها الجميع لإنجاح هذه الدورة، ومتمنيًا التوفيق للفائزين بالجوائز.

من جانبه، استعرض الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، حصاد الدورة الحالية وأبرز ما تضمنته من أنشطة وأرقام، مؤكدًا أنها شهدت تنظيم أكبر دورة في تاريخ ملتقى القاهرة السينمائي، بمشاركة 17 مشروعًا من 13 دولة، وبجوائز بلغت قيمتها الإجمالية 410 آلاف دولار، مقدمة من 31 شركة.

وأوضح أن الملتقى قدم هذا العام 53 جائزة، بواقع 17 جائزة نقدية و31 جائزة في صورة خدمات عينية، إلى جانب خمس جوائز أخرى، كما قدم للعام الثالث على التوالي أربع جوائز ضمن برنامج «الجيل الجديد».

وأشار إلى أن أيام القاهرة لصناعة السينما نظمت 11 ورشة تدريبية بالتعاون مع 10 شركاء، استفاد منها 300 مشارك، وذلك بعد تلقي أكثر من 3 آلاف طلب مشاركة. وشمل البرنامج أيضًا لقاءات رئيسية وورشًا متخصصة أتاحت للمشاركين فرصة التعرف إلى تجارب عدد من الأسماء السينمائية البارزة، من بينهم ماتيو جاروني، وعبد الرحمن سيساكو، ونبيل عيوش، وأوليفر لاشيه، ولورا فونديل، وناصر خمير.

وأضاف أن البرنامج شهد هذا العام تنظيم 18 لقاءً رئيسيًا، إلى جانب الجلسات النقاشية واللقاءات المهنية، كما أطلقت أيام القاهرة لصناعة السينما للمرة الأولى برنامج «من الكتاب إلى الشاشة» (Book-to-Screen)، الذي يستهدف تحويل الروايات إلى أفلام سينمائية.

سوق القاهرة السينمائي: 20 شريكًا و350 مشاركًا

وفي سياق استعراض أنشطة سوق القاهرة السينمائي، أوضح محمد سيد عبد الرحيم أن السوق شهد مشاركة 20 شريكًا، واستقبل 350 مشاركًا من المتخصصين في الصناعة، كما شهد عقد 128 اجتماعًا رسميًا، إلى جانب نحو 250 اجتماعًا غير رسمي خلال فعالياته.

وأضاف أن السوق شهد هذا العام خمسة إعلانات مهمة، بمشاركة Korda وPFFP وهيئة الأفلام المصرية وMoskino وسفارة الهند. كما جرى توقيع اتفاقيتين للتعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسة البحر الأحمر السينمائي واتحاد المنتجين الأرمن (PFFP)، وهي الاتفاقية التي سبق الإعلان عنها خلال سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي.

وأشار كذلك إلى أن السوق ضم 20 جناحًا، وشهد تنظيم مجموعة من الجلسات واللقاءات المهنية التي وفرت فرصًا للتواصل بين المشاركين، وأسهمت في بناء علاقات وشراكات جديدة.

ووجّه محمد سيد عبد الرحيم الشكر إلى جميع الرعاة والشركاء والمؤسسات التي أسهمت في تنظيم فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما وسوق القاهرة السينمائي وملتقى القاهرة السينمائي، ومن بينهم شبكة راديو وتليفزيون العرب (ART)، ولاجوني للإنتاج الفني، وكادر، ورايز ستوديو، وترافلرز للإنتاج الفني، والسينما العراقية، واتحاد المنتجين الأرمن (PFFP)، وستارز ميديا، وDTS Production، وفيدباك ستوديوز، وسينيتك للإنتاج الفني، وشيفت ستوديو، ونقطة ستوديو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والمصنع للإنتاج، وستوديو كالت، وإرث، وبارادوليا للإنتاج، وAA Films، وسرد، وArab American Casting، وCo-Production Salon، وRough Cut Lab Africa، ومهرجان مالمو للسينما العربية (MAFF)، وDurban FilmMart، وMedimed، وقافلة بين السينمائيات، إلى جانب AH Media، ولجنة الأفلام القطرية، وMoskino، وSony، وRED، وKatara Studios، وهيئة الأفلام المصرية، وKodak، ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وشركة الإسماعيلية، ومؤسسة بغداد للسينما، ومدينة الفن العراقية، تقديرًا لدورهم في دعم السوق ومساندة أنشطته وفعالياته.

كما وجّه الشكر إلى الجهات والشركات الداعمة لملتقى القاهرة السينمائي، التي تقدم جوائز نقدية وخدمات إنتاجية وفنية للمشروعات المشاركة، وتسهم في توفير فرص حقيقية لتطويرها واستكمال مراحل إنتاجها، مثمنًا إسهامات الشركاء في دعم صناع الأفلام والمواهب السينمائية العربية.

وخصّ بالشكر الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، والناقد الفني محمد طارق، المدير الفني للمهرجان، وفريق العمل الذي شارك في تنظيم الفعاليات.

واختتم محمد سيد عبد الرحيم كلمته بالتعبير عن سعادته بمشاركة الحضور في فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، متمنيًا أن يغادروا القاهرة وقد نجحوا في بناء شراكات جديدة، أو أصبحوا أقرب خطوة إلى تحويل مشروعاتهم السينمائية إلى أفلام، مؤكدًا تطلعه إلى تجدد اللقاء بهم في العام المقبل.

عن أيام القاهرة لصناعة السينما

تُعد أيام القاهرة لصناعة السينما منصة لدعم المبدعين في مختلف مراحل العمل السينمائي، وتتيح مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام والمحترفين، من خلال اللقاءات المتخصصة والبرامج التدريبية والفعاليات المهنية التي تستهدف تنمية قدرات الأجيال الجديدة وتعزيز فرص التعاون داخل الصناعة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويُقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحمل اعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) ضمن مهرجانات الفئة «أ». وتُقام دورته السابعة والأربعون خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع الاحتفال بمرور خمسين عامًا على انطلاقه.