أمير هشام: ارتياح في الأهلي بعد تألق توفيق محمد أمام الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام عن حالة الرضا داخل النادي الأهلي بشأن المستوى الذي قدمه توفيق محمد، الظهير الأيسر للفريق، خلال مواجهة الزمالك الأخيرة في الدوري، مشيرًا إلى احتمالية إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق في مباراة كيتارا الأوغندي المقبلة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن هناك حالة من الرضا التام داخل الأهلي عن أداء توفيق محمد في مباراة القمة، مؤكدًا أن اللاعب كان أحد الرهانات المهمة لمسؤولي النادي، الذين أبدوا رغبة كبيرة في التعاقد معه منذ الموسم الماضي.

وأوضح أن توفيق محمد لم يحصل على فرصة المشاركة مع الأهلي في بداية مشواره تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة، قبل أن يبدأ الظهور في مباراة بترول أسيوط ببطولة كأس عاصمة مصر، ثم يحصل على فرصة المشاركة أمام الزمالك في الدوري.

وأضاف أن اللاعب يمتلك إمكانات جيدة، ويمكنه التطور بصورة ملحوظة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى وجود حالة من السعادة والارتياح داخل النادي الأهلي بعد ظهوره بمستوى مميز في مباراة القمة.

وأشار أمير هشام إلى أن بعض الأصوات داخل الأهلي كانت تفكر في تدعيم خط الوسط، بينما طالب آخرون بمنح توفيق محمد الفرصة الكاملة لإثبات قدراته، وهو ما تحقق خلال المواجهة الأخيرة أمام الزمالك، التي قدم خلالها اللاعب أداءً نال استحسان مسؤولي النادي.