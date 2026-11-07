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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هاني رمزي يكشف مستجدات فيلم غبي منه فيه 2 | خاص

هاني رمزي
هاني رمزي
سعيد فراج

كشف النجم هاني رمزي، مصير الجزء الثاني لفيلم «غبي منه فيه»، والذي تم الإعلان عنه منذ فترة. 

وقال هاني رمزي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري: «احنا اتأخرنا أوي في غبي منه فيه 2 لكن إن شاء الله لو ربنا قدرنا هيكون الفيلم في العام الجديد 2027». 

أعمال هاني رمزي 

من جهة أخرى، ينتظر الفنان هاني رمزي، عرض مسلسل بدون مقابل، الذي تم تأجيل عرضه من الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

ويشارك فى بطولة مسلسل بدون مقابل بجانب النجم هاني رمزي، عدد كبير من الفنانين أبرزهم  الفنانة داليا البحيري ووفاء عامر وخالد سليم ونسرين طافش وعمرو عبد الجليل، ومن إخراج جمال عبد الحميد.

ويتناول المسلسل ، في إطار الدراما بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، فى إطار اجتماعي تشويقي .

وتعاقد النجم هاني رمزي، علي مسلسل بدون مقابل وذلك لتقديمه في موسم دراما رمضان الماضي ، إلا أنه تعرض للتأجيل بسبب رغبة صناع العمل خروجه بشكل لأئق ، والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

ويعتبر المسلسل بعيدا عن الكوميديا لهاني رمزي، وأيضا المخرج المميز جمال عبد الحميد ، مخرج روائع الدراما المصرية.

هاني رمزي أعمال هاني رمزي النجم هاني رمزي

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