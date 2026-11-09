طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة.. وجبة إيطالية شهية بخطوات سهلة

اللازانيا باللحمة المفرومة من الأطباق الشهية التي يفضلها الكبار والصغار، فهي تجمع بين طبقات المكرونة وصوص الطماطم واللحمة المفرومة والبشاميل الكريمي، مع طبقة من الجبن الذائب التي تمنحها مذاقًا مميزًا.

ويمكن تحضير اللازانيا في المنزل بخطوات بسيطة، دون الحاجة إلى خبرة كبيرة في الطهي، للحصول على وجبة متكاملة تصلح للغداء أو العزومات.

مقادير اللازانيا باللحمة المفرومة

عبوة شرائح لازانيا.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

2 كوب عصير طماطم.

ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقة صغيرة زعتر.

جبنة موتزاريلا حسب الرغبة.

مقادير البشاميل

4 ملاعق كبيرة زبدة.

4 ملاعق كبيرة دقيق.

4 أكواب لبن.

ملح وفلفل أسود.

رشة جوزة الطيب حسب الرغبة.

طريقة تحضير اللازانيا

ضعي قليلًا من الزيت في إناء على النار، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل. أضيفي الثوم واللحمة المفرومة وقلبي المكونات حتى يتغير لون اللحمة وتنضج. ضعي عصير الطماطم وصلصة الطماطم والملح والفلفل والبهارات والزعتر، واتركي الخليط على نار هادئة حتى يتسبك الصوص. لتحضير البشاميل، أذيبي الزبدة في إناء، ثم أضيفي الدقيق وقلبيه جيدًا لمدة دقيقتين. أضيفي اللبن تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس، ثم ضعي الملح والفلفل وجوزة الطيب. في صينية الفرن، ضعي طبقة خفيفة من البشاميل، ثم رصي شرائح اللازانيا، وأضيفي طبقة من اللحمة المفرومة، يليها البشاميل. كرري الطبقات حتى تنتهي الكمية، مع الحرص على أن تكون الطبقة الأخيرة من البشاميل، ثم وزعي الموتزاريلا على الوجه. أدخلي الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30 إلى 40 دقيقة، حتى تنضج اللازانيا ويحمر الوجه.

أسرار نجاح اللازانيا في المنزل

احرصي على أن يكون صوص اللحمة غير جاف حتى لا تصبح شرائح اللازانيا قاسية.

قلبي البشاميل باستمرار لتجنب تكون التكتلات.

راجعي تعليمات عبوة اللازانيا، فبعض الأنواع تحتاج إلى سلق مسبق وأخرى يمكن استخدامها مباشرة.

اتركي اللازانيا تهدأ لمدة 10 دقائق بعد خروجها من الفرن حتى تتماسك الطبقات ويسهل تقطيعها.

وبهذه الخطوات يمكنك تقديم لازانيا شهية بطبقات متماسكة وطعم غني، مع السلطة الخضراء أو البطاطس المحمرة حسب الرغبة.