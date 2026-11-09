«غرسة حية».. علاج روسي جديد يستهدف إعادة بناء الغضاريف التالفة دون مفاصل صناعية

في خطوة جديدة بمجال الطب التجديدي، كشف مسؤولون روس عن تطوير مستحضر بيولوجي جديد يستهدف علاج تلف المفاصل وإصلاح الغضاريف المتضررة، من خلال تقنية تعتمد على استخدام خلايا مأخوذة من جسم المريض نفسه، بما يفتح المجال أمام أساليب علاجية مختلفة عن العمليات التقليدية لاستبدال المفاصل.

وأعلن مكتب نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، وفقًا لما نشره الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، أن البلاد تستعد لاستخدام علاج ذاتي يُعرف باسم «الغرسة الحية»، ويُصمم خصيصًا لكل مريض، اعتمادًا على مكوناته البيولوجية، مع توقعات ببدء تطبيقه اعتبارًا من عام 2028.

ما سر الغرسة الحية الروسية؟

تعتمد التقنية الجديدة على ما يُعرف بالعلاج الذاتي أو الأوتولوجي، وهو أسلوب طبي يستخدم الخلايا والمواد البيولوجية المستخرجة من جسم المريض، بدلًا من الاعتماد على متبرعين أو مصادر حيوانية.

وتتمثل الخطوة الأولى في الحصول على الخلايا الغضروفية، وهي الخلايا المسؤولة عن تكوين الغضاريف والمحافظة على بنيتها، إلى جانب عينة من مصل دم المريض، ثم استخدام هذه المكونات في تحضير مستحضر بيولوجي يتناسب مع طبيعة جسمه.

ويستهدف هذا الأسلوب الاستفادة من الخصائص البيولوجية لخلايا المريض في إنتاج نسيج علاجي يساعد على إصلاح المناطق المتضررة داخل المفصل، مع تقليل احتمالات التفاعلات المناعية المرتبطة باستخدام مواد غريبة عن الجسم.

كيف تعمل الغرسة الحية على إصلاح المفاصل؟

تحمل الغرسة الحية مفهومًا مختلفًا عن وسائل علاج المفاصل التقليدية، إذ لا تعتمد على تركيب أجزاء معدنية أو بلاستيكية لتعويض الأنسجة المتضررة، وإنما تستهدف إعادة بناء النسيج الغضروفي من خلال مكونات بيولوجية ذاتية.

ووفقًا للتوصيف المنشور عن الابتكار، فإن المستحضر الناتج يُفترض أن يحاكي الخصائص التشريحية والفيزيائية للغضروف البشري السليم، بما يساعد على استعادة الأنسجة التي تعرضت للتلف نتيجة الإصابات أو التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر.

وتأتي أهمية هذه التقنية من اعتمادها على الخلايا الغضروفية، التي تلعب دورًا أساسيًا في بناء النسيج الغضروفي، الذي يغطي نهايات العظام داخل المفاصل ويساعدها على الحركة بسلاسة، كما يساهم في امتصاص الصدمات وتقليل الاحتكاك بين العظام.

ومن ثم، يستهدف العلاج الجديد معالجة الأنسجة المتضررة نفسها، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع الأعراض المصاحبة لمشكلات المفاصل.

هل يمثل العلاج الروسي بديلًا للمفاصل الصناعية؟

من أبرز الآمال المرتبطة بالتقنية الجديدة إمكانية تقليل حاجة بعض المرضى إلى عمليات استبدال المفاصل، خاصة في الحالات التي تعاني من تلف غضروفي شديد قد يؤثر في الحركة وجودة الحياة.

فبدلًا من اللجوء مباشرة إلى تركيب مفصل صناعي مصنوع من التيتانيوم أو البوليمرات، يسعى العلاج إلى تحفيز عملية ترميم الأنسجة المتضررة باستخدام مكونات مستخرجة من جسم المريض.

وفي حال أثبتت التجارب السريرية نجاح هذه التقنية، فقد تصبح خيارًا علاجيًا إضافيًا يساعد بعض المرضى على تأجيل جراحات استبدال المفاصل أو الاستغناء عنها، وفقًا لطبيعة الإصابة ودرجة التلف ومدى استجابة الجسم للعلاج.

لكن لا يعني ذلك أن الغرسة الحية ستغني عن المفاصل الصناعية في جميع الحالات، إذ تظل هناك إصابات ودرجات متقدمة من تلف المفاصل قد تتطلب تدخلًا جراحيًا، كما أن تحديد مدى فاعلية التقنية يحتاج إلى نتائج علمية موثقة.

2028.. الموعد المتوقع لبدء استخدام العلاج الجديد

بحسب المعلومات التي أعلنها الجانب الروسي، من المنتظر أن يبدأ استخدام الغرسة الحية خلال عام 2028، في خطوة تعكس توجهًا نحو توظيف تقنيات الطب التجديدي في علاج إصابات الأنسجة والمفاصل.

ومن المنتظر أن تتضح القيمة العلاجية لهذا الابتكار بصورة أكبر مع ظهور نتائج تطبيقه، وتقييم قدرته على إعادة بناء الغضاريف، ومدى استمرارية النتائج، فضلًا عن تحديد المرضى الأكثر استفادة منه.

ورغم الآمال التي يثيرها العلاج الروسي، فإن انتقاله إلى الاستخدام الطبي الواسع سيظل مرتبطًا بإثبات كفاءته وسلامته من خلال الدراسات والتجارب السريرية، قبل اعتماده باعتباره بديلًا موثوقًا لوسائل علاج تلف المفاصل المعروفة.