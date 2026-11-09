قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخفيضات جمركية بــ 60 مليار دولار.. الصين تمدد الهدنة التجارية مع أمريكا شهرين
بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم
مفتي الجمهورية: الأسرة كيان متماسك وحصن لحماية هوية الأمة في عصر الذكاء الاصطناعي
محمد شيرين عن أحمد الزند: كان أسد القضاة وعاشقًا للقضاء ودافع عن استقلاله وكرامة رجاله
نيويورك تايمز: مادورو يقضي وقته داخل السجن في قراءة القرآن والإنجيل
شيرين فهمي يكشف عن سر استمرار قضية كنيسة كرداسة أمام القضاء حتى الآن
إيران: إخراج اليورانيوم المخصب من طهران غير مطروح إطلاقًا
قبل أحداث يناير.. محمد شيرين يكشف تفاصيل تقارير رُفعت إلى رئيس الجمهورية
الاتحاد العراقي يكشف حقيقة التفاوض مع حسام حسن
أزمة دبلوماسية بين الإتحاد الأوروبي والجزائر بعد تقارير عن نشر الأخيرة قوات عسكرية في النيجر
أمين "التعاون الإسلامي" يُعرب عن تعازيه لمصر إثر حادث تصادم قطارين بمحافظة الجيزة
مبارك كان يرد بـ«أفندم» ومرسي يعطي ظهره للمحكمة.. شيرين فهمي يكشف كواليس مثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

«غرسة حية».. علاج روسي جديد يستهدف إعادة بناء الغضاريف التالفة دون مفاصل صناعية

«غرسة حية».. علاج روسي جديد يستهدف إعادة بناء الغضاريف التالفة دون مفاصل صناعية
«غرسة حية».. علاج روسي جديد يستهدف إعادة بناء الغضاريف التالفة دون مفاصل صناعية
ولاء عادل

في خطوة جديدة بمجال الطب التجديدي، كشف مسؤولون روس عن تطوير مستحضر بيولوجي جديد يستهدف علاج تلف المفاصل وإصلاح الغضاريف المتضررة، من خلال تقنية تعتمد على استخدام خلايا مأخوذة من جسم المريض نفسه، بما يفتح المجال أمام أساليب علاجية مختلفة عن العمليات التقليدية لاستبدال المفاصل.

وأعلن مكتب نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، وفقًا لما نشره الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، أن البلاد تستعد لاستخدام علاج ذاتي يُعرف باسم «الغرسة الحية»، ويُصمم خصيصًا لكل مريض، اعتمادًا على مكوناته البيولوجية، مع توقعات ببدء تطبيقه اعتبارًا من عام 2028.

ما سر الغرسة الحية الروسية؟

تعتمد التقنية الجديدة على ما يُعرف بالعلاج الذاتي أو الأوتولوجي، وهو أسلوب طبي يستخدم الخلايا والمواد البيولوجية المستخرجة من جسم المريض، بدلًا من الاعتماد على متبرعين أو مصادر حيوانية.

وتتمثل الخطوة الأولى في الحصول على الخلايا الغضروفية، وهي الخلايا المسؤولة عن تكوين الغضاريف والمحافظة على بنيتها، إلى جانب عينة من مصل دم المريض، ثم استخدام هذه المكونات في تحضير مستحضر بيولوجي يتناسب مع طبيعة جسمه.

ويستهدف هذا الأسلوب الاستفادة من الخصائص البيولوجية لخلايا المريض في إنتاج نسيج علاجي يساعد على إصلاح المناطق المتضررة داخل المفصل، مع تقليل احتمالات التفاعلات المناعية المرتبطة باستخدام مواد غريبة عن الجسم.

كيف تعمل الغرسة الحية على إصلاح المفاصل؟

تحمل الغرسة الحية مفهومًا مختلفًا عن وسائل علاج المفاصل التقليدية، إذ لا تعتمد على تركيب أجزاء معدنية أو بلاستيكية لتعويض الأنسجة المتضررة، وإنما تستهدف إعادة بناء النسيج الغضروفي من خلال مكونات بيولوجية ذاتية.

ووفقًا للتوصيف المنشور عن الابتكار، فإن المستحضر الناتج يُفترض أن يحاكي الخصائص التشريحية والفيزيائية للغضروف البشري السليم، بما يساعد على استعادة الأنسجة التي تعرضت للتلف نتيجة الإصابات أو التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر.

وتأتي أهمية هذه التقنية من اعتمادها على الخلايا الغضروفية، التي تلعب دورًا أساسيًا في بناء النسيج الغضروفي، الذي يغطي نهايات العظام داخل المفاصل ويساعدها على الحركة بسلاسة، كما يساهم في امتصاص الصدمات وتقليل الاحتكاك بين العظام.

ومن ثم، يستهدف العلاج الجديد معالجة الأنسجة المتضررة نفسها، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع الأعراض المصاحبة لمشكلات المفاصل.

هل يمثل العلاج الروسي بديلًا للمفاصل الصناعية؟

من أبرز الآمال المرتبطة بالتقنية الجديدة إمكانية تقليل حاجة بعض المرضى إلى عمليات استبدال المفاصل، خاصة في الحالات التي تعاني من تلف غضروفي شديد قد يؤثر في الحركة وجودة الحياة.

فبدلًا من اللجوء مباشرة إلى تركيب مفصل صناعي مصنوع من التيتانيوم أو البوليمرات، يسعى العلاج إلى تحفيز عملية ترميم الأنسجة المتضررة باستخدام مكونات مستخرجة من جسم المريض.

وفي حال أثبتت التجارب السريرية نجاح هذه التقنية، فقد تصبح خيارًا علاجيًا إضافيًا يساعد بعض المرضى على تأجيل جراحات استبدال المفاصل أو الاستغناء عنها، وفقًا لطبيعة الإصابة ودرجة التلف ومدى استجابة الجسم للعلاج.

لكن لا يعني ذلك أن الغرسة الحية ستغني عن المفاصل الصناعية في جميع الحالات، إذ تظل هناك إصابات ودرجات متقدمة من تلف المفاصل قد تتطلب تدخلًا جراحيًا، كما أن تحديد مدى فاعلية التقنية يحتاج إلى نتائج علمية موثقة.

2028.. الموعد المتوقع لبدء استخدام العلاج الجديد

بحسب المعلومات التي أعلنها الجانب الروسي، من المنتظر أن يبدأ استخدام الغرسة الحية خلال عام 2028، في خطوة تعكس توجهًا نحو توظيف تقنيات الطب التجديدي في علاج إصابات الأنسجة والمفاصل.

ومن المنتظر أن تتضح القيمة العلاجية لهذا الابتكار بصورة أكبر مع ظهور نتائج تطبيقه، وتقييم قدرته على إعادة بناء الغضاريف، ومدى استمرارية النتائج، فضلًا عن تحديد المرضى الأكثر استفادة منه.

ورغم الآمال التي يثيرها العلاج الروسي، فإن انتقاله إلى الاستخدام الطبي الواسع سيظل مرتبطًا بإثبات كفاءته وسلامته من خلال الدراسات والتجارب السريرية، قبل اعتماده باعتباره بديلًا موثوقًا لوسائل علاج تلف المفاصل المعروفة.

الغضاريف بناء الغضاريف إعادة بناء الغضاريف التالفة إعادة بناء الغضاريف مفاصل صناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 نوفمبر

ترشيحاتنا

اوتاكا

حجز محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة الاتجار في المواد المخدرة للحكم

المتهمان

تأجيل محاكمة المتهمين في جريمة النقاب ببولاق الدكرور لدور ديسمبر

المتهمين

خلاف على قطعة أرض.. القبض على شخص تعدى على منزل ابنة شقيقه في الغربية

بالصور

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

من غير فرن.. طريقة عمل كيكة البسكويت بالشوكولاتة في دقائق

كيكة البسكويت
كيكة البسكويت
كيكة البسكويت

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد