ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد

بحث ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم /الأحد/، من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، تطورات الأحداث والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة.

وأعرب شريف عن إدانة بلاده للاعتداءات التي تتعرض لها المملكة من قبل ميليشيا الحوثي، واستنكارها الشديد للانتهاكات الصارخة لسيادة وسلامة أراضيها، مجددًا وقوف باكستان وتضامنها الكامل مع المملكة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأكد شريف إدانة الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية الحيوية للمملكة وعلى دعم باكستان لأمن المملكة، مشيدًا بموقف السعودية في ضبط النفس ودعم جهود الحكومة العراقية لمنع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار.