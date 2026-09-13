ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان يبحثان التصعيد الحوثي

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الاتصال تناول مستجدات الأحداث في المنطقة، إلى جانب المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى احتواء التوترات وتعزيز الاستقرار.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن إدانة بلاده القاطعة للهجمات التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، مستنكرًا ما وصفه بالانتهاكات الصارخة لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، ومؤكدًا تضامن بلاده الكامل ووقوفها إلى جانب السعودية.

كما أدان شهباز شريف الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية الحيوية في المملكة، مشيدًا بموقف السعودية في ضبط النفس، ومؤكدًا دعم باكستان لأمن المملكة وسلامة أراضيها.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني كذلك دعم بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقًا لشن اعتداءات على السعودية ودول الجوار.