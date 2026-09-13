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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير إماراتي: التبادل التجاري غير النفطي مع دول "بريكس" تجاوز حاجز 312 مليار دولار خلال العام الماضي

وزير إماراتي: التبادل التجاري غير النفطي مع دول "بريكس" تجاوز حاجز 312 مليار دولار خلال العام الماضي
وزير إماراتي: التبادل التجاري غير النفطي مع دول "بريكس" تجاوز حاجز 312 مليار دولار خلال العام الماضي
أ ش أ

 أعلن وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن التبادل التجاري غير النفطي بين بلاده ودول "بريكس" تجاوز خلال العام الماضي حاجز 312 مليار دولار، ليمثل بذلك أكثر من 30% من تجارة الدولة غير النفطية، ومسجلا نسبة نمو بلغت 28.5% مقارنة بالعام الأسبق.
وقال الزيودي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإماراتية (وام) - إن مشاركة بلاده في أعمال القمة الثامنة عشرة لمجموعة "بريكس" بالعاصمة الهندية "نيودلهي"، بوفد ترأسه ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تكتسب أهمية إستراتيجية بالغة وتعكس حضورا إماراتيا فاعلا وقويا في واحدة من أهم المنصات الاقتصادية والإستراتيجية العالمية، مشيدا بالنجاح والتميز الذي حققته الهند في تنظيم واستضافة القمة، والخروج بـ "إعلان نيودلهي" الذي يعكس اهتمام دول المجموعة ورؤيتها الطموحة للمستقبل، لافتا إلى شمولية أعمال القمة التي تناولت سلسلة واسعة من الملفات الاقتصادية والتكنولوجية والمجتمعية والثقافية والسياسية.
ونوه بأهمية المباحثات والملفات الثنائية التي جرت على هامش القمة، مؤكدا أن المؤشرات التجارية المتنامية تعكس الآفاق الواعدة للنمو الاقتصادي المستقبلي مع دول المجموعة، التي تتمتع بأسواق ضخمة، وطاقات بشرية شابة، واقتصادات متسارعة النمو، وقاعدة صناعية متطورة، مشيرا إلى الدور المحوري للتكنولوجيا والابتكار في اقتصادات "بريكس"، مبينا أن التطور المتسارع في التطبيقات التكنولوجية والشركات الكبرى يفتح أبوابا واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات المستقبل.
وأكد الزيودي حرص الإمارات على الاستفادة القصوى من الجلسات النقاشية لتبني جهود تيسير التجارة وتوسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة، موضحا أن الدولة استبقت انضمامها للمجموعة بتعزيز هذه الشراكات ضمن رؤيتها الإستراتيجية لتنويع الاقتصاد وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص الإماراتي.

وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي التبادل التجاري غير النفطي دول بريكس أعمال القمة الثامنة عشرة لمجموعة بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي

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