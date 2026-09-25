الإسكان تجيب عن استفسارات المواطنين الراغبين في حجز وحدات الإيجار المدعوم 2026

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بياناً توضيحياً جديداً يجيب عن أبرز استفسارات المواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهى بالتملك، وأتاحته الوزارة عبر هيئة المجتمعات العمرانية لتخفيف الأعباء عن الشباب ومحدودي الدخل، واستعرض البيان التسهيلات المالية وحقيقة نقل الملكية، بالإضافة إلى آليات المعاينة ونسب الفائدة المدعومة المقررة طوال مدة التعاقد التي تمتد لـ 20 عاماً وفق شروط محددة.

هل الوحدات إيجار أم تمليك.. ومتى تصبح الملكية نهائية؟

أوضحت وزارة الإسكان أنه فور التخصيص والاستلام تعتبر الوحدة مملوكة مبدئيًا للمخصص له، وتتحول الملكية إلى ملكية نهائية بمجرد انتهاء المدة الإيجارية المقررة بـ 20 عامًا.

وأكدت الوزارة أنه لا تتم إعادة تقييم سعر الوحدة السكنية فى أى مرحلة بعد الاستلام؛ حيث يقتصر الالتزام المالى على سداد القيمة الإيجارية الشهرية المحددة، والتى تزداد بنسبة 10% سنوياً فقط بشكل منتظم، مع تأكيد أن لكل وحدة سكنية حصة شائعة فى الأرض.

جدية الحجز ونظام التأمين المالي

أشارت الهيئة إلى أن قيمة جدية الحجز تبدأ من 5000 جنيه وبحد أقصى 15000 جنيه بحسب نوع المشروع والمدينة.

الايجار التمليكي

وحول مدى الحاجة لسداد تأمين 3 أشهر إضافية بخلاف جدية الحجز، أوضحت الوزارة أنه لا يتم سداد مبلغ إضافى مستقل، بل يتم استكمال مبلغ جدية الحجز المسدد سابقاً ليعادل قيمة إيجار 3 أشهر عن العام الأول (حال كان مبلغ الجدية أقل من قيمة إيجار الأشكال الثلاثة)، على أن يُحدث مبلغ التأمين سنوياً بالتوازى مع الزيادة المقررة فى الإيجار.

الدعم الحكومى ونسب الفائدة المطبقة

يقدم الطرح دعماً مالياً فى صورة تقسيط كامل قيمة الوحدة السكنية على هيئة إيجار شهرى يمتد لـ 20 عاماً، مصحوباً بدعم مباشر لسعر الفائدة الذى يتراوح بين 8% وحتى 12% فقط بحسب الشريحة وقيمة الوحدة، لتسهيل سداد الأقساط الشهرية.

طريقة معاينة الشقق ونظام وديعة الصيانة

ـ معاينة الوحدات: حددت هيئة المجتمعات العمرانية وحدة نموذجية داخل كل مشروع متاح فى المدن الجديدة للمعاينة الميدانية عبر التوجه مباشرة إلى جهاز المدينة المختص.

ـ خيارات وديعة الصيانة: أتاحت الكراسة للمخصص له الخيار بين سداد وديعة صيانة مباشرة عند الاستلام (تُحسب بناءً على القيمة الحالية للوحدة)، أو سداد قيمة صيانة شهرية محددة لبعض المشروعات تبدأ من 0.5 جنيه لكل متر مربع.

موقف الوحدة عند الوفاة

أكدت الوزارة أنه فى حالة وفاة المخصص له الوحدة، تنتقل كافة الحقوق والالتزامات التعاقدية قانوناً إلى الورثة الشرعيين حال رغبتهم فى الاحتفاظ بالوحدة، وفى حال عدم الرغبة تُرد الوحدة للوزارة وتُجرى التسويات المحاسبية وفق الضوابط.

وشددت الوزارة على أن إجمالى ما يُسدده المواطن لتملك الوحدة تملكاً نهائياً يقتصر على الإيجار الشهري طوال فترة الـ 20 عاماً فقط، مع الإشارة إلى أن مبلغ التأمين (المستكمل من جدية الحجز) يُرد كاملاً للعميل عند انتهاء المدة الإيجارية.