وزير الخارجية العراقي: قواتنا ستتولى تأمين البلاد بعد انسحاب التحالف الدولي

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن القوات العراقية ستتولى مسؤولية الأمن في البلاد عقب انسحاب قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية، و المقرر بنهاية الشهر الجاري، مشددًا على قدرة القوات العراقية على مواجهة التحديات الأمنية الداخلية .

وقال حسين، في مقابلة مع (العربية الحدث)، " إن العراق يمتلك تشكيلات مختلفة من القوات الأمنية، وإن تأمين البلاد بعد انسحاب قوات التحالف يمثل مسألة داخلية"، مؤكدًا أن القوات العراقية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية .

وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، أوضح وزير الخارجية العراقي أن الحكومة تعتزم، مع نهاية الشهر الجاري، طرح خطة تتضمن آليات وتوقيتات زمنية لحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب تحديد كيفية التعامل مع أنواع الأسلحة المختلفة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي سبق أن أعلن عن الخطة، التي من المقرر طرحها نهاية الشهر الجاري، موضحًا أنه وفقًا للجدول الزمني المقترح، يفترض أن يكون السلاح بحوزة الدولة بنهاية يونيو من العام المقبل.

وبشأن الشراكة الأمنية الجديدة بين بغداد وواشنطن، قال حسين "إنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى تفاهم نهائي مع الجانب الأمريكي بشأن طبيعة الشراكة الأمنية الجديدة"، مشيرًا إلى طرح عدد من الأفكار في هذا الإطار.