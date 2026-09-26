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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإيراني لـCBS: المرشد يدعم المقترح المعروض على الولايات المتحدة

بزيشيكيان
بزيشيكيان
محمد على

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن مجتبى خامنئي المرشد الأعلى لإيران  يدعم الخطة الجديدة المعروضة حاليا على الإدارة الأمريكية لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويُعد المضيق بالغ الأهمية لإمدادات النفط العالمية، وهو محور الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، والذي لا يزال في حالة جمود بعد ما يقرب من سبعة أشهر.

وذكر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال مقابلة مع شبكة سي بي إس، إن خطة طهران الجديدة لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي تم تنسيقها مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

كما صرح بيزشكيان لشبكة سي بي إس التلفزيونية الأمريكية بأن الجمهورية الإيرانية ستفي بالتزاماتها إذا وافقت الولايات المتحدة على الاقتراح، وذلك وفقاً لمقتطفات نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال بيزشكيان: "تم التنسيق مع قائد الثورة (القائد الأعلى)...".

وأضاف: "إذا قبلت الولايات المتحدة ذلك وأوفت بالتزاماتها، سوف نفعل الشيء نفسه، ولن تكون هناك مشكلة في هذا الصدد".

وقال بيزشكيان إن فريقاً مكوناً من ستة أعضاء في إيران يجتمع لإجراء مناقشات ولديه "سلطة اتخاذ القرارات".

ويضم هذا الفريق ممثلين من "منظمات وهيئات مختلفة، بما في ذلك الجيش والبرلمان والحكومة".

ولم ترد واشنطن بعد على اقتراح إيران، لكن التقارير أشارت إلى أن الرئيس دونالد ترامب رفض الخطة التي تدعو إلى وقف جميع الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن شروط الخطة هي نفسها الشروط الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في يونيو الماضي.

وتدعو مذكرة التفاهم بشكل خاص إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة التي تقدر قيمتها بما لا يقل عن 12 مليار دولار، فضلاً عن رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران.

الرئيس الإيراني مضيق هرمز لإمدادات النفط العالمية بيزشكيان المضيق الولايات المتحدة وإيران وإنهاء الحصار البحري

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