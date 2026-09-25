بعد تكريمها بملتقى أولادنا.. منظمة حماية الطفولة وذوي الإعاقة تشكر السفير الليبي والجالية بالقاهرة

تقدمت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة بالشكر والتقدير إلى السفير عبد المطلب إدريس ثابت، سفير دولة ليبيا بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، على رعايته ومتابعته لأنشطة المنظمة خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى أولادنا بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأعربت المنظمة عن امتنانها لاهتمام السفير شخصيا بالفريق المسرحي والاطمئنان عليه رغم وجوده خارج مصر، إلى جانب تكليفه أعضاء السفارة الليبية بحضور حفلي الافتتاح والختام.

كما تقدمت المنظمة بالشكر إلى الدكتور إسماعيل اعبيد، الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة، لتشريفه الحفل الختامي وحضوره الكريم.

وخصت المنظمة المهندس إبراهيم الجراري، رئيس اتحاد طلبة ليبيا بجمهورية مصر العربية، بالشكر والثناء، مشيدة بدوره في دعم الوفد وتواصله المستمر معه طوال فترة وجوده في القاهرة وحتى عودته إلى ليبيا.

كما أعربت عن تقديرها لأبناء الجالية الليبية بالقاهرة، لحضورهم العرض المسرحي والحفل الختامي ومؤازرتهم للفريق.

وكانت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة اختتمت، الخميس 24 سبتمبر، مشاركتها في فعاليات ملتقى «أولادنا»، والتي تُوجت بتكريمها من لجنة التحكيم، وسط أجواء ختامية سادها الإبداع والتميز.