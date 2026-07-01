الصحفيين تنعى اللواء الشربيني وأبطال الحماية المدنية الذين استشهدوا في حريق منشأة ناصر

تنعى نقابة الصحفيين، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الواجب الأبرار الذين ارتقوا في المشهد البطولي أثناء حادث حريق مخزن الأخشاب بمنشأة ناصر.

وتثمن النقابة الأداء البطولي للشهيد البطل اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، الذي كان في مقدمة الصفوف بين أبنائه الضباط والأفراد، يقود بنفسه عمليات الإطفاء والإنقاذ، حتى نال الشهادة تحت أنقاض العقار المنهار، مدافعًا عن أرواح المصريين وحماية للممتلكات.

كما تنعى النقابة، وبذات التقدير والإجلال، الشهيدين المرافقين له في هذه الملحمة البطولية: النقيب عبد الرحمن العدوي، وأمين الشرطة حمد عبد الجواد، اللذين واصلا أداء واجبهما بكل شرف وإخلاص، وفضّلا البقاء في قلب موقع الخطر إلى جوار قائدهما، حتى نالا شرف الشهادة، في ملحمة وطنية ستظل شاهدة على عظمة رجال الحماية المدنية وما يقدمونه من تضحيات لحماية الوطن وأبنائه.

والنقابة، إذ ترسل تحية وفاء وإكبار للأبطال الثلاثة، فإنها تؤكد أن بطولتهم ستظل عنوانًا ملهمًا لكل من يحمل رسالة الدفاع عن الوطن.

وتتقدم النقابة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى وزارة الداخلية، وإلى أسر الشهداء وذويهم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على جميع المصابين.