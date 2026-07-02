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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرعة علنية للعمرة المجانية المخصصة لصحفيي محافظات الدلتا الأحد المقبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت لجنة الحج والعمرة في نقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، عن إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائز بالعمرة المجانية المخصصة للزملاء الصحفيين المراسلين بمحافظات الدلتا، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الأحد المقبل الموافق 5 يوليو، بمقر نادي جزيرة الورد بالمنصورة.

حضور مراسم القرعة، تأكيدًا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص

وتدعو اللجنة الزملاء الصحفيين المتقدمين للاستفادة من العمرة المجانية إلى حضور مراسم القرعة، تأكيدًا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأعربت اللجنة عن خالص تمنياتها بالتوفيق لجميع الزملاء المشاركين، مؤكدةً أنها ستعلن خلال الأيام المقبلة عن عددٍ جديد من العمرات المجانية، دون أن تتحمل النقابة أو الزملاء الصحفيون أي أعباء مالية، على أن تُجرى قرعات علنية لاختيار الفائزين بها عقب الانتهاء من تنفيذ العمرات المجانية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك فور فتح باب العمرة.

وكانت لجنة الحج والعمرة قد أعلنت من قبل تخصيص خمس عمرات مجانية، شملت: عمرة للنقابة الفرعية بالإسكندرية (وتضم محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح)، وعمرة للمراسلين بمحافظات الدلتا (المنوفية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط)، وعمرة للمراسلين بمحافظات شمال الصعيد (الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد)، وعمرة للمراسلين بمحافظات جنوب الصعيد (سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر)، بالإضافة إلى العمرة المخصصة للمراسلين بمحافظات مدن القناة ومحافظة الشرقية، التي تضم (الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والشرقية).

لجنة الحج والعمرة في نقابة الصحفيين محمد السيد الشاذلي إجراء القرعة العلنية الصحفيين المراسلين الأحد المقبل

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