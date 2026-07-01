بدء تجهيزات إنشاء البنية الأساسية لمدينة الصحفيين

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن الشركة المنفذة "بيرلا بروبريتز" – المطور الأساسي لمشروع مدينة الصحفيين – بدأت بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات (التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة) في أعمال التمهيد الميداني للموقع، وتجهيزه لبدء الإنشاءات.

وتضمنت الأعمال قيام الشركة بالتعاقد على توصيل خطَي المياه والصرف الصحي لموقع المدينة، وقام جهاز المدينة بأعمال التوصيل، كما استكملت الشركة أعمال بناء المقر الإداري للمشروع بأرض المدينة بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

كما يُجرى حاليًا استكمال الإجراءات الأخيرة لاستصدار القرار الوزاري، وذلك طبقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية.

وبدأت الشركة أيضًا في وضع الأساسات وبناء السور الخارجي المحيط بالمدينة، بالإضافة إلى تجهيز الأرض وتسويتها تمهيدًا للبدء في استكمال البنية التحتية للموقع.

وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن النقابة تعمل بكل الجهد لاستكمال خطوات المشروع بما يليق بالصحفيين، موجّهًا الشكر للقائمين على الشركة الوطنية للمقاولات، وشركة بيرلا، ومركز التصميمات المعمارية بكلية هندسة القاهرة – استشاري المشروع – على جهودهم لإخراج المشروع إلى النور.

وقال المهندس أحمد الزيني، رئيس مجلس إدارة شركة بيرلا، إن مشروع "بيرلا جاردينز" (مدينة الصحفيين) سيصبح من أهم المشروعات الواعدة في منطقة حدائق أكتوبر، وأن الشركة تسعى لجذب العلامات التجارية العالمية والمحلية ليصبح واجهة مختلفة لمشروعات المنطقة.

وأكد الزيني أن الشركة أنهت كافة الاستعدادات وإنهاء الأوراق بما يسمح بانطلاق المشروع وإنجازه في أسرع وقت وبأعلى جودة، بما يليق بجميع الأطراف القائمة على المدينة.