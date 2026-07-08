مدير مكتبة الإسكندرية: 410 فعاليات ثقافية بمعرض المكتبة الدولي

أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الدورة الحالية من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تعد الأكثر تميزًا مقارنة بالدورات السابقة، مشيرًا إلى أن إدارة المعرض حرصت على منحها طابعًا خاصًا من خلال توسيع نطاق الفعاليات والأنشطة الثقافية.

وأوضح زايد خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن عدد الفعاليات ارتفع من نحو 150 فعالية في الدورة الماضية إلى أكثر من 410 فعاليات هذا العام، تُقام بشكل يومي ومتوازٍ طوال فترة المعرض الممتدة لـ15 يومًا، بما يتيح تنوعًا أكبر في البرامج والأنشطة المقدمة للجمهور.

وأضاف أن المعرض يستضيف أكثر من ألف مثقف وأستاذ جامعي وأديب ومؤلف، في إطار سعي مكتبة الإسكندرية إلى استقطاب مختلف الأطياف الثقافية، بما يعكس تنوع المشهد الثقافي المصري، ويعزز الاستفادة من الطاقات الفكرية والإبداعية للمشاركين.