أحمد زايد يكشف تفاصيل معرض مكتبة الإسكندرية 2026

كشف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل معرض مكتبة الإسكندرية 2026، موضحًا أنه أصبح من المعالم الثقافية الأساسية في دورته الـ 21.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب، ونهاد سمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدورة الحالية تشهد التركيز على الأنشطة الخاصة بالشباب.



وأوضح أن هناك تفكير في تطوير الأداء وهناك تأمل وتقييم للتجربةـ موضحا أن الشباب أصحاب المبادرات في الكتابة والإبداع وريادة الأعمال للحديث عن تجاربهم.



وأكد أن هناك 410 نشاط في الدورة الحالية، إلى جانب عدد كبير من المثقفين المشاركين في المعرض، لافتا إلى تنمية المواهب الفنية في الرسم من خلال توفير الأدوات اللازمة للتعبير عن الميول الفنية.

