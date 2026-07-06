محافظ الإسكندرية يفتتح جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

افتتح المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية.

محافظ الإسكندرية يفتتح جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية

وعقب الافتتاح، حرص محافظ الإسكندرية على تفقد جناح الأزهر الشريف، برفقة قيادات الأزهر ومدير مكتبة الإسكندرية، حيث اطلع على ما يقدمه الجناح من إصدارات علمية وفكرية، وبرامج ثقافية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، إلى جانب الأنشطة التفاعلية وورش العمل والفعاليات المخصصة للأطفال.

وأشاد المحافظ بما يقدمه جناح الأزهر من رسالة ثقافية وتوعوية تسهم في نشر الوعي، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، مؤكدًا أن مشاركة الأزهر في المعرض تمثل إضافة نوعية لما تتضمنه من محتوى معرفي وثقافي يخاطب جميع أفراد الأسرة.

كما استمع الوفد إلى شرح حول البرنامج الثقافي المصاحب للجناح، والذي يضم نخبة من الندوات الفكرية والحلقات الحوارية وورش العمل المتخصصة، فضلًا عن المبادرات التوعوية والأنشطة التفاعلية وتقديم الهدايا الثقافية للزوار؛ بما يعزز نشر المعرفة وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية.

وشهد جناح الأزهر الشريف إقبالًا جماهيريًا لافتًا منذ الساعات الأولى لافتتاح المعرض، حيث توافد آلاف الزوار للاطلاع على أحدث إصدارات الأزهر العلمية والفكرية، والمشاركة في الفعاليات الثقافية والتوعوية التي ينظمها الجناح، في مشهد يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الأزهر الشريف ودوره الرائد في نشر الفكر الوسطي المستنير.

ويشارك الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي تستمر فعالياته حتى 20 يوليو الجاري، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انطلاقًا من رسالته في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز الوعي الديني والثقافي، وترسيخ الهوية الوطنية والحضارية.