مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها الدولي للكتاب في نسخته الحادية والعشرين .. صور

افتتح الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الحادية والعشرين، يرافقه المهندس أيمن عطية؛ محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، وبحضور نخبة من المسئولين وممثلي الهيئات الدبلوماسية الأجنبية والمثقفين ورؤساء تحرير الصحف المصرية.



أكد د. زايد، أن الدورة الجديدة من معرض الكتاب تشهد توسعًا كبيرًا على مستوى عدد الناشرين والفعاليات الثقافية في إطار حرص المكتبة على تطويره عامًا بعد آخر، موضحًا أن المعرض يضم هذا العام أكثر من 85 دار نشر، إلى جانب سور الأزبكية الذي يتيح للجمهور الكتب بأسعار مخفضة، كما شهد البرنامج الثقافي طفرة كبيرة إذ ارتفع عدد الفعاليات من نحو 150 فعالية في الدورات السابقة إلى 400 فعالية هذا العام، بواقع ما بين 7 و10 فعاليات يوميًا.



وأوضح د. زايد، أن البرنامج الثقافي يستضيف ما يقرب من ألف متحدث من المثقفين وأساتذة الجامعات والمفكرين والشعراء والأدباء حيث حرصت المكتبة على تمثيل مختلف الأطياف الثقافية والفكرية المصرية داخل المعرض، مثمّنًا الدعم الذي تحظى به مكتبة الإسكندرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في استمرار المكتبة في أداء رسالتها الثقافية والمعرفية.



وأضاف د. زايد، أن من أبرز الإضافات الجديدة هذا العام إطلاق سلسلة أفلام وثائقية بعنوان «عيون مصر»، تهدف إلى توثيق الآثار المصرية الموجودة في الخارج، والتي تعرض في عدد من المتاحف العالمية بالولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا، لافتًا إلى أن هذه الأفلام ستُعرض داخل المعرض لإتاحة الفرصة أمام الشباب والأطفال للتعرف على الامتداد الحضاري والثقافي لمصر في مختلف أنحاء العالم.



وأشار د. زايد، إلى استمرار تنظيم المسابقة الوطنية للقراءة، موضحًا أن المكتبة أعلنت مؤخرًا انطلاق النسخة الثانية من المسابقة والتي تستهدف الشباب دون سن الأربعين بالتوازي مع جائزة مكتبة الإسكندرية الكبرى للقراءة، موضحًا أن جميع مراحل الامتحانات والتقييم تتم إلكترونيًا لضمان الشفافية الكاملة، حيث يتولى النظام الإلكتروني اختيار الفائزين دون أي تدخل بشري، على أن يتم تكريم نحو 100 فائز داخل مكتبة الإسكندرية.



ولفت د. زايد، إلى أن المرحلة النهائية من المسابقة تتضمن تلخيص المتسابقين لعشرة كتب ثم تقييمها من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من كبار المفكرين والأدباء، من بينهم الكاتب محمد سلماوي والروائي إبراهيم عبد المجيد والدكتور محمد عفيفي والدكتور هيثم الحاج علي والدكتور أحمد زكريا الشلق، مضيفًا أن المكتبة تنظم احتفالية لتكريم الفائزين، تمنح خلالها ميداليات وشهادات تقدير وجوائز مالية تبدأ قيمتها من 50 ألف جنيه للفائز الأول وتنتهي بـ4 آلاف جنيه.



فيما أكد المهندس أيمن عطية، أن مكتبة الإسكندرية تمثل راعية للثقافة في مصر وأن معرضها الدولي للكتاب أصبح حدثًا ثقافيًا دوليًا ينتظره الجمهور عامًا بعد عام لما يقدمه من فعاليات متنوعة تثري الحركة الثقافية والمعرفية، مضيفًا إن المعرض يشهد هذا العام تنظيم أكثر من 400 فعالية ثقافية، بمشاركة نحو ألف متحدث من مختلف التخصصات، إلى جانب تنظيم مسابقة القراءة التي تمثل دعوة حقيقية لجميع أبناء المجتمع، ولا سيما الشباب، للاهتمام بالقراءة وترسيخها كأسلوب حياة.



وأشار م. أيمن عطية، إلى أن ما يميز المسابقة هو أنها لا تقتصر على تكريم أصحاب المراكز الأولى فقط، وإنما تمنح الجوائز لـ100 مشارك، بما يعكس حرص مكتبة الإسكندرية على تشجيع أكبر عدد ممكن من الشباب على القراءة والمعرفة، مؤكدًا أن الكتاب سيظل المصدر الأول للعلم والمعرفة مهما شهد العالم من تطور في الوسائل التكنولوجية.



وأوضح م. أيمن عطية، أن الإقبال المتزايد على القراءة والمشاركة في الفعاليات الثقافية يؤكد أن الشعب المصري ينتمي إلى حضارة عريقة تقوم على المعرفة والثقافة، موجهًا الدعوة إلى جميع المواطنين لزيارة معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب والاستفادة مما يقدمه من أنشطة وبرامج ثقافية متنوعة.



جدير بالذكر أن المعرض مستمر في الفترة من الإثنين 6 يوليو وحتى الإثنين 20 يوليو 2026، وتقام الدورة الحادية والعشرين بالتعاون مع كل من: الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، برعاية بنك ABC، ويتسم المعرض هذا العام بالثراء والتنوع حيث يتضمن تقديم 410 فعاليات ثقافية على مدار أيام المعرض، بمشاركة أكثر من ألف متحدث من مصر ومختلف دول العالم، وذلك بمقر المكتبة على كورنيش الإسكندرية، كما يتضمن البرنامج تقديم 21 فعالية وندوة أخرى في بيت السناري بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

