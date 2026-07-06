بمبادرة جيل يقرأ.. جناح الأزهر يدشن أولى فعالياته بمعرض مكتبة الإسكندرية

دشَّن جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم الاثنين، أولى فعالياته بإطلاق الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية مبادرة "جيل يقرأ.. جيل يبني"، والتي تستمر طوال أيام المعرض، وينبثق عنها 15 مبادرة متنوعة تستهدف تنمية معارف الأطفال، وتعزيز ارتباطهم بالقراءة والهوية الوطنية.

جناح الأزهر يدشن أولى فعالياته بمعرض مكتبة الإسكندرية

وفي أول أيام المبادرة، قدمت إدارة رياض الأطفال بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بمشاركة معاهد جمال زين الدين النموذجي، وبرج العرب النموذجي، والكردي عبد الفتاح، مبادرة "حرف يبني وطن"، التي تناولت التعريف باللغة العربية واللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية)، من خلال تعريف الأطفال ببعض الحروف وما يقابلها في اللغة المصرية القديمة، بما يسهم في ترسيخ الاعتزاز بالتراث الحضاري المصري.

كما تضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة التفاعلية، شملت الرسم على الوجه، وتلوين الرسومات الفرعونية، ومسابقة "اعرف حرفك" باللغة الهيروغليفية، إلى جانب تنفيذ أعمال يدوية وتقديم هدايا متنوعة للأطفال المشاركين.

ويشارك الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي تستمر فعالياته حتى 20 يوليو الجاري، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تأكيدًا لدوره في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز الوعي الديني والثقافي، وترسيخ الهوية الوطنية والحضارية.