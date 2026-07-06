قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة مطولة بين عموتة ووائل جمعة في مقر الأهلي.. تفاصيل
إعلام لبناني : فضل شاكر يخرج من المستشفى ويعود إلى محبسه
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا
سيف زاهر : من أجل الحلم .. لنكتب التاريخ يا صلاح
الطماطم تعاود الارتفاع .. مقاجأة في أسعار الخضروات اليوم
فيه شوية أمطار .. أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء
ألسنة اللهب تلتهم أحواشًا وأشجار نخيل في جرجا.. والحماية المدنية تمنع كارثة
تشكيل البرتغال أمام إسبانيا في دور الـ16 بكأس العالم 2026.. رونالدو يقود الهجوم
الزراعة : جودة البطيخ تتحسن الأسبوع الحالي.. والبشاير جيدة
إف 35 تشعل غضب إسرائيل.. نتنياهو يضعط على ترامب للتراجع عن قراره بشأن تركيا
فيفا يكشف عن الكرة الرسمية لـ نهائي كأس العالم 2026
90 جرام .. رئيس شعبة المخابز يقدم مقترحا لمنظومة الخبز الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بمبادرة جيل يقرأ.. جناح الأزهر يدشن أولى فعالياته بمعرض مكتبة الإسكندرية

جناح الأزهر
جناح الأزهر
محمد شحتة

دشَّن جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم الاثنين، أولى فعالياته بإطلاق الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية مبادرة "جيل يقرأ.. جيل يبني"، والتي تستمر طوال أيام المعرض، وينبثق عنها 15 مبادرة متنوعة تستهدف تنمية معارف الأطفال، وتعزيز ارتباطهم بالقراءة والهوية الوطنية.

جناح الأزهر يدشن أولى فعالياته بمعرض مكتبة الإسكندرية

وفي أول أيام المبادرة، قدمت إدارة رياض الأطفال بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بمشاركة معاهد جمال زين الدين النموذجي، وبرج العرب النموذجي، والكردي عبد الفتاح، مبادرة "حرف يبني وطن"، التي تناولت التعريف باللغة العربية واللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية)، من خلال تعريف الأطفال ببعض الحروف وما يقابلها في اللغة المصرية القديمة، بما يسهم في ترسيخ الاعتزاز بالتراث الحضاري المصري.

كما تضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة التفاعلية، شملت الرسم على الوجه، وتلوين الرسومات الفرعونية، ومسابقة "اعرف حرفك" باللغة الهيروغليفية، إلى جانب تنفيذ أعمال يدوية وتقديم هدايا متنوعة للأطفال المشاركين.

ويشارك الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي تستمر فعالياته حتى 20 يوليو الجاري، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تأكيدًا لدوره في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز الوعي الديني والثقافي، وترسيخ الهوية الوطنية والحضارية.

جناح الأزهر يدشن أولى فعالياته بمعرض مكتبة الإسكندرية الأزهر ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ معرض مكتبة الإسكندرية جيل يقرأ جيل يبني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

حريق فى الساحل الشمالى

اندلاع حريق ضخم .. النيران تلتهم سيارات داخل قرية بالساحل الشمالي

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

ترشيحاتنا

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات مستهل أيام الأسبوع على انخفاض

وزير البترول فى الاجتماع

وزير البترول يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاج

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنوك

الدولار يواصل التراجع.. وأعلى سعر للبيع يسجل 48.93 جنيه اليوم

بالصور

رولز رويس تزيح الستار عن فانتوم "ريجاتا".. تحفة فريدة تستلهم أناقة اليخوت الفاخرة

فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا

بدء عزاء والدة حسام الدين محمد بمسجد الشرطة

عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة
الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة
الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر ‏2026 ‏

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

المزيد