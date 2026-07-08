مؤسسة البحر الأحمر تختتم مشاركتها في الدورة الثانية عشرة من مهرجان أفلام السعودية

اختتمت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي مشاركتها في الدورة الثانية عشرة من مهرجان أفلام السعودية، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» بمدينة الظهران، بعد أن حصدت الأفلام الثلاثة المدعومة من صندوق البحر الأحمر أربع جوائز ضمن جوائز المهرجان.

وتوج فيلم «هجرة» للمخرجة السعودية شهد أمين بالنخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل، فيما فاز فيلم «إركالا: حلم كلكامش» للمخرج العراقي محمد الدراجي بالنخلة الذهبية لأفضل فيلم خليجي. كما حصل فيلم «مسألة حياة أو موت» للمخرج أنس باطهف على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وفازت سارة طيبة بالنخلة الذهبية لأفضل تمثيل عن دورها في الفيلم.

وتعكس هذه الجوائز حضور الأفلام التي يدعمها صندوق البحر الأحمر ضمن المشهد السينمائي السعودي والإقليمي، وتؤكد أثر الدعم الذي يقدمه الصندوق للمشروعات السينمائية في مختلف مراحلها، وصولًا إلى عرضها أمام الجمهور ومشاركتها في المهرجانات.



كما قدم صندوق البحر الأحمر أربع جوائز ضمن سوق الإنتاج في مهرجان أفلام السعودية؛ إذ ذهبت جائزتا الأفلام القصيرة إلى مشروعي «شريط» من إخراج دانية جابر، و«بن جلمود» من إخراج عمر العميرات، فيما حصل مشروعا «من الصفر للألف» من إخراج هناء الفاسي، و«بين الاثنين» من إخراج ملاك قوته، على جائزتي الأفلام الطويلة. وتأتي هذه الجوائز في إطار جهود الصندوق لاكتشاف المشروعات السينمائية الواعدة، ومساندة صنّاع الأفلام في تطوير أعمالهم ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج.

وكانت الأفلام الثلاثة قد عُرضت ضمن برنامج المهرجان، وهي «هجرة» للمخرجة شهد أمين، و«مسألة حياة أو موت» للمخرج أنس باطهف، و«إركالا: حلم كلكامش» للمخرج محمد الدراجي.