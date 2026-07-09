هاني رمزي: منتخب مصر رفع سقف الطموحات.. ويجب من الآن التخطيط لمونديال 2030

أكد هاني رمزي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأداء الذي قدمه منتخب مصر في كأس العالم يستحق الإشادة، مشددًا على ضرورة استثمار هذا النجاح بالتخطيط المبكر لكأس العالم 2030، بدلًا من الانشغال بالحديث عن التحكيم.

منتخب مصر

وقال رمزي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "كلنا فخورون بما قدمه منتخب مصر، وحتى خارج مصر الفرحة كانت كبيرة جدًا. أنا موجود في السعودية، وكل الكباتن والجماهير العربية من الأردن والجزائر وتونس والمغرب كانوا فخورين بالأداء الذي ظهر به منتخبنا".

وأضاف: "مافيش حد ما شجعش منتخب مصر، وكل العرب كانوا بيتابعوا المباراة وكأن مصر بتمثلهم. دي كانت حالة حقيقية من الدعم العربي، وده يؤكد مكانة مصر عند أشقائها".

وتابع: "الحكم أخطأ في أكثر من لقطة، وكان من حقنا ركلة جزاء، وكانت هناك حالات تستحق مراجعة تقنية الفيديو، لكن لا أريد أن نضيع طاقتنا في الحديث عن التحكيم ونظرية المؤامرة".

وأوضح أن الأهم هو البناء على الإنجاز، قائلًا: "لازم من دلوقتي نبدأ التخطيط لكأس العالم 2030. الرجالة دي، بقيادة حسام حسن، رفعت سقف الطموحات بعد الوصول إلى دور الـ16، وده لم يكن أحد يتوقعه".

وأشار إلى أن المنتخب يحتاج إلى التطوير خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا:"لازم يكون فيه تحليل وتجديد داخل المنتخب، ونبدأ في خفض متوسط الأعمار تدريجيًا، مع تصعيد عناصر جديدة ووضع استراتيجية تربط بين منتخبات الناشئين والفريق الأول".

واختتم رمزي تصريحاته قائلًا: "لحظات التغيير الحقيقية بتكون وقت النجاح، وليس بعد الإخفاق. لازم نستثمر هذا الإنجاز ونحافظ عليه، لأن الحفاظ على النجاح أصعب من الوصول إليه. كل التحية للاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، فقد قدموا ملحمة رفعت اسم مصر أمام العالم كله".