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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حفيظ دراجي: منتخب مصر خرج من البطولة ودخل قلوب العالم.. ولم يكن مسموحًا بإقصاء ميسي

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

أشاد المعلق الجزائري حفيظ الدراجي بما قدمه منتخب مصر في كأس العالم، مؤكدًا أن الفراعنة غادروا البطولة، لكنهم كسبوا احترام وإعجاب جماهير كرة القدم حول العالم بفضل الأداء الذي ظهروا به أمام كبار المنتخبات.

منتخب مصر 

وقال الدراجي، خلال ظهوره على قناة مودرن MTI، إن هناك انتصارات تُقاس بالنتائج، وأخرى تُقاس بالأداء، معتبرًا أن المنتخب المصري حقق النوع الثاني بعدما نافس أبطال العالم وقدم مستويات مميزة بشكل متكرر، مؤكدًا أن ما قدمه الفريق لم يكن وليد الصدفة أو الحظ.

وأضاف أن المنتخب المصري ظهر بالصورة التي كان يتمناها الجميع في البطولات الكبرى، مشيرًا إلى أن الأخطاء التحكيمية تراجعت كثيرًا مع وجود تقنية VAR، لكنه رأى أن التقنية لم تعمل بنفس الكفاءة عندما تعلق الأمر بمباريات منتخب مصر.

وأوضح الدراجي أنه من وجهة نظره، فإن السيناريو الذي انتهت به المباراة كان "مخططًا له"، مضيفًا أنه "كان من الصعب أن يُسمح لمصر بإقصاء ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم من دور الـ16 لكأس العالم".

كما تطرق إلى الجدل بشأن رفع حسام حسن علم فلسطين، معتبرًا أن الأمر لا يمكن اختزاله في سبب واحد، بل تتداخل فيه أبعاد رياضية وسياسية وتسويقية وثقافية وتاريخية، لافتًا إلى أنه لاحظ، مثل كثيرين، اختلاف ردود فعل رئيس جياني إنفانتينو خلال مجريات المباراة، وليس في مواجهة مصر فقط، بحسب تعبيره.

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