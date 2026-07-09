قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: كنت أقرأ في الكتب عن حلم المحطة النووية.. والرئيس السيسي حوله إلى واقع
وزير الكهرباء : حلم امتلاك أول محطة نووية مصرية لتوليد الطاقة يقترب
خلال فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل بالضبعة.. وزير الكهرباء : خطوة استراتيجية جديدة في مسار المشروع النووي
«بسنت سالم» الأولي بشعبة التعليم الفندقي بالدبلومات الفنية بالغربية: دعم أسرتي سر تفوقي.. والحمد لله ربنا كرمه عظيم
لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد
أسماء وصور ومجاميع أوائل الدبلومات الفنية 2026
بحرية الحرس الثوري: أي مغامرات أمريكية ستواجه برد حاسم
تشريعية البرلمان تحذف إعفاءات ضريبية من قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
صفقة بـ650 مليون جنيه.. الداخلية تحبط محاولة لتهريب كمية ضخمة من المخدرات لإحدى الدول
ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد
رئيس الوزراء يعطي إشارة البدء لتركيب وعاء ضغط المفاعل
وزير الصناعة يرسم ملامح المرحلة الجديدة.. حوافز وتمويل وأراضٍ ميسرة لدعم المصنعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التليفزيون الإيراني: القوات الأمريكية تستهدف محيط محطة بوشهر النووية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

استهدفت قذيفة أمريكية محيط محطة بوشهر النووية وذلك بحسب ما صرح به التليفزيون الإيراني .

فيما سُمع دوي عدة انفجارات في مدينة بوشهر جنوبي البلاد.

كما أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بوقوع انفجارا قويا هز قاعدة "علي السالم" ومنطقة المرفأ في الكويت.

وأشارت الوكالة الإيرانية أيضا إلى سماع دوي انفجارات في منطقة الزرقاء بالأردن.


وكانت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في وقت لاحق ، أعلنت انتهاء جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة أن العمليات جاءت ردًا على الهجمات التي استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز، وتهدف إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في تهديد الملاحة الدولية.

ووفقًا للجيش الأمريكي، شملت الضربات استهداف نحو 90 هدفًا عسكريًا داخل الأراضي الإيرانية، بينها مواقع لإطلاق الصواريخ، ومنشآت لتشغيل الطائرات المسيّرة، ومنشآت بحرية، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي، وشبكات القيادة والسيطرة، وأبراج ومواقع الرادارات والمراقبة الساحلية.

كما استهدفت العمليات قدرات الصواريخ المضادة للسفن وعددًا من الزوارق التابعة لـ الحرس الثوري الإيراني، في إطار مساعي واشنطن للحد من قدرة طهران على تنفيذ هجمات ضد السفن التجارية في الخليج ومضيق هرمز.


وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات تأتي في إطار "محاسبة إيران على اعتداءاتها غير المبررة ضد الملاحة التجارية"، مشددة على أن القوات الأمريكية "ستظل مستعدة للرد على أي تهديد يستهدف حرية الملاحة أو المصالح الأمريكية في المنطقة".

وتأتي هذه العمليات في ظل تصعيد غير مسبوق بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت الولايات المتحدة انتهاء التفاهمات السابقة الخاصة بخفض التصعيد، في حين ردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه قواعد أمريكية في عدد من دول الخليج، ما أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة العسكرية، وفقا لرويترز.

ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن حصيلة رسمية للخسائر الناجمة عن الضربات الأمريكية الأخيرة، فيما تتواصل التطورات الميدانية وسط تحذيرات أممية ودولية من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة، وحركة الملاحة الدولية، وأسواق الطاقة العالمية. 

محطة بوشهر النووية مدينة بوشهر قاعدة علي السالم منطقة المرفأ بالكويت منطقة الزرقاء بالأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد|درجاتك هنا

ترشيحاتنا

الشيخ أيمن عبد الغني

ختام الثانوية الأزهرية.. إشادة بالقائمين على أعمال الامتحانات والطلاب

ملتقى السيرة النبوية

ملتقى السيرة النبوية بالأزهر: الصحابي الجليل "عكاشة بن محصن" نموذج للمسلم جمع بين الشجاعة والإيمان

وزير الأوقاف

الأزهري: ترمذ منارات للعلم الإسلامي وسنن الترمذي أول ما ينبغي أن يبدأ به طالب الحديث

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بالصور

جهز ورقك لشقق الإسكان.. طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد