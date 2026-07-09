البرلمان العربي: انتهاك المجال الجوي الأردني يهدد أمن واستقرار المنطقة

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن هذه الهجمات تشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، كما تشكل خرقًا واضحًا للقوانين والمواثيق الدولية، وتعرض سلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية للخطر المباشر.

انتهاك المجال الجوي الأردني

وأكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة الأردنية الهاشمية، مشددًا على دعم البرلمان العربي لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها القومي وحماية سيادتها على أراضيها وأجوائها.

وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهم والتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات والممارسات التي تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، مشددًا على ضرورة الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

https://youtu.be/SYQnsA80QSQ