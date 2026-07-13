زيوريخ السويسري يفاوض الأهلي للتعاقد مع محمد عبد الله

أكد الإعلامي هاني حتحوت دخول مسؤولو نادي زيوريخ السويسري في مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي للحصول على خدمات الجناح الشاب محمد عبدالله.



وقال هاني حتحوت في برنامج "مودرن سبورتس" عبر قناة مودرن MTI الفضائية: نادي زيوريخ السويسري أرسل عرض رسمي للحصول على خدمات محمد عبدالله على سبيل الإعارة بنية البيع.



وتابع: يترقب نادي زيوريخ رد الأهلي من أجل الاتفاق على القيمة المادية للصفقة إذ يستعد النادي السويسري الذي يدربه السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي السابق، لدفع مقابل مادي يصل إلى 400 ألف دولار لضم اللاعب معارًا.



وأشار إلى أن الأهلي يترقب موقف الحسين عموتة من اللاعب لحسم موقف النادي من العرض وهو ما كشفه المدرب المغربي في المؤتمر الصحفي.