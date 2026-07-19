زد يخوض ٤ مباريات ودية في معسكر تركيا

أنهى مسئولي نادي زد بالتنسيق مع سيكسياردز، الجهة المنظمة للمعسكر كافة تأشيرات المعسكر الخارجي في تركيا، لكل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول، والمقرر انطلاقه ٢٧ يوليو الجاري، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن يخوض نادي زد، ٤ مباريات ودية خلال معسكره الخارجي، مع خورفكان الإماراتي، والمحرق البحريني، والسالمية الكويتي، بخلاف مباراة رابعة مع أحد الأندية التركية، جار الاتفاق على تفاصيلها

وأعرب النائب سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد، عن خالص تقديره لمعالي السفير "صالح موطلو شن"، على التسهيلات الكبيرة التي قدمها لإنجاح المعسكر.

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي زد أن المعسكر يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، في إطار رؤية النادي لتقديم موسم استثنائي يواكب طموحات مجلس الإدارة والجهاز الفني، ويعزز من فرص المنافسة على مختلف البطولات.