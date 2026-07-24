الاتحاد السكندري يتعادل سلبياً مع "زد" ودياً في تحضيرات الموسم الجديد

أ ش أ

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري سلبياً بدون أهداف مع نظيره نادي "زد"، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن معسكر الاستعدادات الخاضع لإشراف الجهاز الفني للبدء بالموسم الكروي الجديد.

ودفع المدير الفني للاتحاد السكندري، حمزة الجمل، بعدد كبير من عناصر القائمة المتاحة خلال شوطي اللقاء، بهدف تقييم المستوى البدني واختبار مدى استيعاب اللاعبين للجمل التكتيكية والفكر الخططي المقرر تطبيقه في المواجهات الرسمية.

تأتي المباراة في إطار سلسلة من اللقاءات الودية التي يخوضها زعيم الثغر لرفع الكفاءة الفنية وتجهيز الصفوف والصفقات الجديدة قبل انطلاق المنافسات المحلية.