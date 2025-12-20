قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدخل سريع من محافظ أسوان لنفي شائعات توقف خدمة التأمين الصحي..ماذا فعل؟
مديرية الشباب تنظم فعالية لتحويل الميادين والحدائق العامة إلى ساحات مفتوحة
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبدالفتاح من قوائم الممنوعين من السفر
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يناير 2026 بالرقم القومي
نجم الزمالك أساسيا.. مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض
حليمة: العلاقات الروسية - الإفريقية تركز على الاستثمار والنشاط التجاري والبنية التحتية
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة
أخي عوضني عن فراقه.. جيهان قمري تدخل بحالة بكاء على الهواء بسبب والدها
زيلينسكي: نعمل مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام مستقر لا بشأن تقسيم الأراضي
تعرف علي سجل الفائزين بطولة كأس أمم أفريقيا
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل في مصنع الغزل بالفيوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

أخي عوضني عن فراقه.. جيهان قمري تدخل بحالة بكاء على الهواء بسبب والدها

محمود محسن

حلت الفنانة اللبنانية جيهان قمري، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، وكشفت تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية.

 

بعد اكتئاب وفيلر خاطئ.. جيهان قمري تحكي تجربتها مع التجميل

كشفت الفنانة جيهان قمري، تفاصيل خضوعها لـ عملية تجميل خلال الفترة القليلة الماضية، موضحة أنها تعرضت لـ خطأ طبي خلال حقن الفيلر خلال السنوات الماضية.

وقالت جيهان قمري، في لقائها مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها كلام الناس، عبر قناة ام بي سي مصر، إنها  أجرت عملية تجميل منذ شهرين ونصف وقلت للناس، وفي فترة كان عندي اكتئاب وكنت عايزة أغير حاجة، كان عندي مشكلة حقنت حقنة فيلر غلط والموضوع ده مؤذي جدًا ..الدكتور حقنلي فيلر دائم عند الجيوب الأنفية، والدكتور الأخير فتحلي من تحت عيني ونضفلي كل الفيلر، والعملية كانت ناجحة واتبسطت بـرد فعل الناس.

وأردفت جيهان قمري: أنا عملت العملية بـ بنج موضعي وروحت بعد 3 ساعات، وبعد 10 أيام كأن مفيش حاجة، وده بالرغم من أن والدتي كانت رافضة من خوفها عليا.

جيهان قمري: الرجل سند ورفيق الدرب.. وأخي من عوضني عن فراق الأب

لم تتمالك الفنانة جيهان قمري، نفسها ودخلت في نوبة بكاء اثناء حديثها عن والدها الراحل، أثناء لقائها مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، مشيرة إلى ان فراق والدها سبب رئيسي في بعدها عن الاعمال الفنية الفترة الأخيرة.

واضافت جيهان قمري، “والدي توفى بسبب مرض فجائي وفي 15 يوم، والفراق صعب وهزني والجميع كان زعلان عليا، ووالدي كان شيء مهم بالنسبة ليا”.

وتابعت جيهان قمري، أن الرجل سند وهو رفيق  الدرب، وأخي من عوضني عن فراق الأب، وسافرت أوروبا وفضلت اسبوع انزل امشي في الشارع بلا هدف ولمدة أسبوع بدأت التعافي من ازمتي".

وأضافت :أنا كنت متجوزة مدني في قبرص فأنا اللي عملت الورق كله وانا اللي سافرت ولغاية النهارده انا اللي معايا الورق كله معهوش ورقة واحدة تثبت إننا اتطلقنا، لما أخدت القرار أنا اللي سعيت لكل حاجة، على الورق اتجوزته 6 شهور وعلى الحقيقة 3 شهور، مطلعش راجل بمعنى الكلمة.. للأسف راجل بيمد إيده على ست وتقريبًا كان عنده نقص بيعوضه بحاجة تانية ده بالنسبة لي مش راجل، ومكنش ينفع أكمل عشان أخلي الحياة تستمر، مش مستاهلة وصلت لمرحلة إني مش مستاهلة عشان أكمل ويربطني بيه حاجة.

وأردفت جيهان قمر: مش أول حب في حياتي بس الحب اللي خدت فيه قرار جواز في حياتي، أخدت قرار الانفصال عشان موصلش لمرحلة لا أنا أتبهدل ولا نروح أقسام ولا أيا كان اللي هيحصل، الموضوع خلص خلاص بقاله 6 سنين، هو مكنش معاه فلوس اللي كان قايله غير اللي أنا اكتشفته، وحبيته سنة قبل الجواز وقربنا سوا 6 شهور.

جيهان قمري بكاء الفنانة جيهان قمري والد الجيوب الأنفية

