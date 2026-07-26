رئيس حزب العدل يكلّف النائب حسام حسن الخُشْت متحدثًا رسميًا باسم الحزب

أصدر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، قرارًا بتكليف النائب حسام حسن الخُشْت متحدثًا رسميًا باسم الحزب، وذلك في إطار خطة الحزب لتعزيز منظومة الاتصال السياسي والإعلامي، وتطوير أدوات التواصل مع الرأي العام، بما يعكس مواقف الحزب ورؤيته تجاه مختلف القضايا الوطنية.

ويُعد النائب حسام حسن الخُشْت أحد الكوادر السياسية والتنظيمية البارزة بحزب العدل، حيث تدرج في عدد من المسؤوليات الحزبية، فشغل عضوية هيئة مكتب أمانة الحزب بمحافظة أسيوط، ثم تولى منصب أمين العمل الجماهيري، قبل أن يتولى مسؤولية أمين التنظيم المركزي، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إلى جانب إسهاماته في بناء وتطوير الهيكل التنظيمي للحزب وإدارة العديد من الملفات السياسية والتنظيمية.

وقبل انضمامه إلى حزب العدل، شغل الخُشْت منصب منسق غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطني بمحافظة أسيوط إبان ثورة الثلاثين من يونيو، وكان له دور في تنسيق الجهود السياسية والمجتمعية خلال تلك المرحلة.

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل الخُشْت على ليسانس الآداب – قسم اللغة الإنجليزية، كما حصل على دبلومة الترجمة الفورية، ودبلومة إدارة الأعمال، وهو ما أسهم في تكوين خبرة تجمع بين الإدارة، والعمل السياسي، والاتصال المؤسسي.

ويمتلك الخُشْت خبرة في العمل العام والبرلماني، وشارك في إعداد ومتابعة العديد من الملفات التشريعية والرقابية، لا سيما ما يتعلق بقضايا التنمية المحلية، والإصلاح الإداري، وتحسين جودة الخدمات العامة، إلى جانب حضوره الإعلامي والسياسي في تناول القضايا الوطنية والشأن العام.

ويأتي هذا التكليف انطلاقًا من حرص حزب العدل على الاستفادة من كوادره المؤهلة، وتعزيز حضوره الإعلامي، وترسيخ خطاب سياسي مسؤول يعبر عن رؤيته وتوجهاته، ويعزز التواصل الفاعل مع المواطنين ووسائل الإعلام.