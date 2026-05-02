"الزراعة" تستعرض الجهود والأنشطة البحثية والإرشادية والخدمية والميدانية لمركز بحوث الصحراء

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا سلطت من خلاله الضوء على أبرز الأنشطة البحثية والخدمية والإرشادية والميدانية لمركز بحوث الصحراء، خلال شهر أبريل.

وجاءت هذه الأنشطة في إطار توجيهاتعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، حيث شملت الأنشطة الآتي:

في مجال التنمية الزراعية المستدامة:



* حقق المركز إنجازاً علمياً في زراعة القمح بمنطقة المغرة باستخدام تكنولوجيا النانو والأسمدة الحيوية، بإنتاجية وصلت لنحو 15 أردبًا للفدان باستخدام مياه ملوحتها 8000 جزء في المليون، بعد نجاح تجارب سابقة عند 7000 جزء في المليون.

وفي مجال التعاون الدولي والمشروعات الإقليمية:



استقبل المركز وفد منظمة إيكاردا بمحطتي توشكى والوادي الجديد لمتابعة مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة، واستعراض نتائج المرحلة الأولى والتوسع في المراحل التالية لدعم المزارعين ونقل التكنولوجيا الحديثة.



كما تم اختتام زيارة بعثة «إيفاد» إلى مطروح، ومتابعة أنشطة مشروع «برايد» الممتد من الضبعة إلى السلوم وسيوة، مع مناقشة حصاد مياه الأمطار ودعم المشروعات الصغيرة، وتدشين رابطة لإدارة المحميات الرعوية بمنطقة النجيلة على مساحة 1000 فدان تضم 4 جابيات و8 آبار لحصاد 2400 متر مكعب من مياه الأمطار.



وتمت استضافة مصر لاجتماعات مرصد الصحراء والساحل بمشاركة وزراء الزراعة والمياه والبيئة من الدول الأعضاء، لمناقشة التغيرات المناخية وإدارة الموارد الطبيعية، وخرجت الاجتماعات بتوصيات لتعزيز التعاون الإفريقي، والتحول الرقمي، والإنذار المبكر، والتوسع في الشراكات.

وفي مجال المتابعة الميدانية ودعم المزارعين:



تمت الاستجابة العاجلة لمتضرري سيول وادي سعال بسانت كاترين خلال أقل من 24 ساعة، من خلال توفير شتلات، ومنظومات ري، ومشروعات صغيرة، مع متابعة ميدانية لإزالة آثار السيول ودعم استعادة النشاط الزراعي.

* كما تم تنفيذ جولات تفقدية بمحافظات شمال وجنوب سيناء لمتابعة المحاصيل الاستراتيجية قبل الحصاد، مع تقديم توصيات فنية والتوسع في المكافحة الحيوية ضمن مبادرة "اسأل واستشير".

وفي مجال البرامج البحثية والتطبيقية:



* نفذ المركز برنامج بحثي لإعادة زراعة الخروع جنوب القنطرة بسيناء، مع إنشاء حقل إرشادي لاستغلال الأراضي المتأثرة بارتفاع المياه الجوفية وتحسين إنتاجيتها، ودعم استخدام المياه منخفضة الجودة في الزراعة.

* كما تم تنفيذ 7 حقول إرشادية بمحافظة الوادي الجديد ضمن برنامج يهدف للحد من آثار تغير المناخ، وزراعة محاصيل استراتيجية باستخدام الميكوريزا ومستخلصات الطحالب الدقيقة لتحسين الإنتاجية وتحمل الإجهادات البيئية.

وفي مجال دعم وتنمية الثروة الحيوانية:

* نفذ المركز برنامج تدريبي بشمال سيناء لدمج تكنولوجيا جزّ الصوف بمركزي الشيخ زويد ورفح، شمل توزيع 25 ماكينة جز حديثة للأسر البدوية وتدريب المربين على الاستخدام الميكانيكي، بهدف تحسين الإنتاجية وجودة الصوف.

* كما تم تنفيذ قافلة بيطرية بجنوب سيناء (نويبع وسانت كاترين)، شملت فحص نحو 200 رأس من الحيوانات وتقديم العلاج والتوعية البيطرية لصغار المربين.