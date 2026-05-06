بحوث الصحراء يواصل متابعة الأنشطة الإرشادية والخدمية بمحطاته في سيوة والوادي الجديد

فى اطار توجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء قام الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية بجولات ميدانية لتفقد ومتابعة تنفيذ التجارب البحثيه والأنشطة العملية بكل من محطة بحوث سيوة – محافظة مطروح، ومركز التنمية المستدامة لموارد الوادى الجديد التابعين للمركز للوقوف على مدي توفر الخدمات والارشادات المقدمة إلى أهالي سيوة والوادى الجديد.

وخلال زيارته إلى محطة بحوث سيوة، بمرافقة الدكتور رمضان الشافعي رئيس المحطة تم متابعة إجراء عمليات خدمة النخيل من تقليم وتلقيح بالطرق العلمية الحديثة لضمان الحصول علي أجود محصول وتعميم هذه الطرق علي المزارعين في واحة سيوة، كما تمت متابعة أعمال الفريق البحثى لمشروع "حصر ومكافحة سوسة النخيل الحمراء" بمزرعتى المحطة بمناطق تجزيرتى وخميسة والإعداد لتنفيذ برنامج المكافحة خلال الفترة القادمة مع التوجيه بالاستمرار في مكافحة الحشائش المعمرة.

كما قام عزت بمتابعة دور محطة بحوث سيوة الخدمي في تسويق منتجاتها بالواحه بأسعار تتناسب مع دورها لتوفير الدعم لأهالي سيوة، من خلال تولى المحطة إجراء عمليات طحن القمح للأهالي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخبز وتدوير المخلفات الزراعية للنخيل وإنتاج الأسمدة العضوية لرفع مستوي قدرة الأراضى الإنتاجية ومقاومه الاجهادت الملحيه السائدة في سيوة وذلك بأسعار تنافسية رمزية لخدمة أهالى سيوة مع التأكيد على التحليلات المعملية الدورية لضمان جودة المنتج العضوى، مع التأكيد على الاستمرار في تقديم كافه أوجه الخدمات والدعم الفني والارشادي والخدمي لأهالي سيوة.

وبمركز التنمية المستدامة لموارد الوادى الجديد قام نائب رئيس المركز يرافقه الدكتور حمدي حسن رئيس المحطة بالوقوف علي إنتاجية بعض النماذج الإرشادية للقمح والفول البلدى، ومتابعة الأعمال ببنك البذور مع التشديد على ضرورة الحفاظ علي أصول بذور تقاوي بعض المحاصيل كصنف مريوط 2 المسجل بإسم المركز، بالإضافة لبعض النباتات الطبية والعطرية كنباتات الشيا، القاطونة، اكليل الجبل، المرمرية، كما تم متابعة زراعات النباتات غير التقليدية المنزرعة بالمحطة وإعاده إكتارها كنبات الكاسافا والتين الاملس والجوجوبا والبانيكم والتوت الصينى المخصص لإنتاج الحرير.

 توعية المزارعين وصغار المستثمرين

كما تم تفقد الصوب الخاصة بإستزراع الآزولا، و أشاد سيادته بالدور الذي تقدمه المحطة في توعية و دعم المزارعين لإدخال هذا النبات في التركيبة العلفية للحيونات الكبيرة والصغيرة والطيور والأسماك بهدف تخفيف العبء عليهم في ظل إرتفاع أسعار الأعلاف، وتفضل سيادته بالتوجيه نحو استمرارية العمل علي تدوير المخلفات الزراعية و إنتاج السماد العضوي المتحلل ( الكمبوست) حيث تعد محطة بحوث الوادي الجديد رائدة بالمنطقة في مجال توعية المزارعين وصغار المستثمرين لإنتاج الكمبوست و التخلص الآمن من المخلفات الزراعية.

فوائد شرب الكفير لمرضى إرتجاع المرئ
طريقة عمل عصير الليمون والبرتقال بالنعناع
هل الجسم يهضم الخضروات فعلًا؟
كيف تؤثر السمنة على الجسم حتى بعد فقدان الوزن؟
