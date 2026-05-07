قبل طرحها محليا.. مواصفات جيلي جالاكسي EX5 الجديدة كليا

يستعد الوكيل المحلي لعلامة جيلي في مصر، لإطلاق علامة “جالاكسي” لأول مرة بالسوق المحلي، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز حضورها في قطاع السيارات الكهربائية.

وتأتي “جالاكسي EX5” كأحد أبرز الطرازات المنتظر تقديمها قريبا، حيث تنتمي إلى فئة الكروس أوفر SUV، وتستهدف شريحة السيارات العائلية المدمجة ذات الطابع العصري والتكنولوجي.

تعتمد EX5 على محرك كهربائي بقوة 218 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، ونظام دفع أمامي، ما يمنحها أداء قوي يسمح بالتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال نحو 6.9 ثانية.

وتستند السيارة إلى بطاريات من نوع ليثيوم فوسفات الحديد (LFP)، بسعات متعددة، أبرزها بطارية بسعة 60.2 كيلوواط/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى حوالي 530 كيلومترا في الشحنة الواحدة وفقًا لمعيار CLTC.

على صعيد التجهيزات، تقدم EX5 مستوى متقدما من التكنولوجيا، حيث تضم شاشة وسطية كبيرة بقياس 15.4 بوصة، إلى جانب لوحة عدادات رقمية، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (HUD)، بالإضافة إلى نظام صوتي عالي الجودة بقوة تصل إلى 1000 وات، مع باقة متكاملة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

من حيث الأبعاد، تأتي السيارة بطول يقارب 4.6 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2750 مم، وعرض يبلغ 1901 مم، وارتفاع 1670 مم، بينما يتراوح وزنها بين 1630 و1740 كجم، ما يعكس توازنا بين الرحابة والثبات.

وفيما يتعلق بعوامل الأمان، حصلت EX5 على تقييم 5 نجوم في اختبارات السلامة، كما زودت بحزمة متطورة من أنظمة ADAS من المستوى الثاني، تشمل الفرملة التلقائية للطوارئ، ومثبت سرعة متكيف، ونظام الحفاظ على المسار، إلى جانب مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه بحركة المرور الخلفية، وأنظمة دعم تغيير الحارة وتفادي التصادم.

كما تضم السيارة مجموعة متكاملة من وسائل الحماية، تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، بالإضافة إلى وسادة هوائية وسطية، مع تصميم هيكلي معزز يركز على رفع مستويات الأمان وتقليل مخاطر الحوادث.