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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اكتشفه .. طعام غير متوقع يقلل الكوليسترول ويمنع السرطان ويقوي العظام

تقوي العظام
تقوي العظام
اسماء محمد

يعد الحمص من الأطعمة المهملة التى لايعلم قيمتها عدد كبير من كبير من الأشخاص.

ووفقا لما جاء في موقع Webmd نكشف لكم فوائد الحمص في الحماية من السرطان وارتفاع الكوليسترول وتقوية العظام.

 يحميك من السرطان ويقلل الكوليسترول 

تساعد الألياف القابلة للذوبان على خفض الكوليسترول  فهي لا تقتصر فوائدها على صحة الأمعاء فحسب، بل تُسهم أيضاً في خفض مستوى الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار ( LDL )، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وقد أظهرت الدراسات أن إضافة الحمص إلى النظام الغذائيتُساعد على خفض مستوى الكوليسترول الكلي .

و يقلل الحمص من خطر الإصابة بالسرطان فعند تناولها، يُنتج الجسم حمضًا دهنيًا قصير السلسلة يُسمى البيوتيرات وقد أظهرت الدراسات أن البيوتيرات يُساعد في التخلص من الخلايا المريضة والميتة، مما قد يُقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كما تحتوي الحمص على مركبات أخرى مُضادة للسرطان، مثل الليكوبين والصابونين.

تقوية العظام

 فالحمص والبقوليات الأخرى غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والألياف وغيرها من العناصر الغذائية الضرورية لعظام قوية ولكن احرص على نقعها أولاً للتخلص من مادة الفيتات، التي قد تعيق امتصاص الجسم للكالسيوم الموجود في الحمص.

الحمص فوائد الحمص السرطان يحمى من السرطان يقوى العظام

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