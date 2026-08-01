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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد نتيجة الثانوية العامة .. انتبه هذه الأعراض تكشف التفكير في إنهاء الحياة

الاكتئاب
الاكتئاب
اسماء محمد

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام تعرض بعض الطلاب للإصابة بحالة الاكتئاب نتيجة عدم تحقيق المجموع الذي يرغبون به، وإهمال هذه الحالة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة قد تصل لإنهاء الحياة.

ووفقا لما جاء في موقع Webmd نعرض لكم أعراض الاكتئاب لدى طلاب الثانوية العامة والتى تؤدي للتفكير في إيذاء النفس أو إنهاء الحياة.

 يعاني الطالب من حالة مزاجية كئيبة مثل شعور بالحزن، والعصبية، والفراغ والانعزال و فقدان المتعة أو الاهتمام بالأنشطة.

تختلف نوبة الاكتئاب عن تقلبات المزاج العادية فهي تستمر معظم اليوم، كل يوم تقريباً، لمدة أسبوعين على الأقل.

تظهر أعراض أخرى  والتي قد تشمل ما يلي:

ضعف التركيز

مشاعر الذنب المفرط أو تدني تقدير الذات

اليأس من المستقبل

أفكار حول الموت أو الانتحار

اضطراب النوم

تغيرات في الشهية أو الوزن

الشعور بالتعب الشديد أو انخفاض الطاقة.

يمكن أن يسبب الاكتئاب صعوبات في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك في المجتمع وفي المنزل والعمل والمدرسة.

يمكن تصنيف نوبة الاكتئاب على أنها خفيفة أو متوسطة أو شديدة اعتمادًا على عدد الأعراض وشدتها، بالإضافة إلى تأثيرها على أداء الفرد.

اضطراب الاكتئاب ذو النوبة الواحدة، أي النوبة الأولى والوحيدة للشخص؛

اضطراب الاكتئاب المتكرر، أي أن الشخص لديه تاريخ من نوبتين اكتئابيتين على الأقل و

الاضطراب ثنائي القطب، مما يعني أن نوبات الاكتئاب تتناوب مع فترات من أعراض الهوس، والتي تشمل النشوة أو التهيج، وزيادة النشاط أو الطاقة، وأعراض أخرى مثل زيادة الثرثرة، وتسارع الأفكار، وزيادة احترام الذات، وانخفاض الحاجة إلى النوم، وتشتت الانتباه، والسلوك المتهور المدفع. 

الاكتئاب أعراض الاكتئاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة الانتحار

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