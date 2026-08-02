الإحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في ريف القنيطرة بسوريا

أفادت مصادر محلية في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا بتصعيد الجيش الاسرائيلي الموقف في المنطقة الحدودية وإطلاقه قنابل مضيئة في سماء ريف المحافظة الأوسط، وفقا لما نشرته RT.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك تزامن مع إطلاق قنبلتين مضيئتين في محيط سد المنطرة بريف المحافظة الأمر الذي أدى إلى إضاءة سماء المنطقة بشكل كبير وخلق حالة من القلق والترقب في صفوف المواطنين السوريين في المنطقة دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وجاء هذا التطور التصعيدي في سياق التوغلات العسكرية الإسرائيلية اليومية على امتداد الشريط الحدودي في محافظتي القنيطرة ودرعا.

و في وقت سابق، أفادت مصادر بقيام قوة عسكرية إسرائيلية في 10 يوليو الماضي بإطلاق عدد من القنابل المضيئة في المنطقة الواقعة غربي قرية غدير البستان بريف القنيطرة بالتزامن مع تحركات ميدانية أثارت خشية الأهالي من قيام الجيش الاسرائيلي بتنفيذ توغل بري جديد في المنطقة، وفقا لما نشرته RT.

