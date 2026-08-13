عرض أخير بـ70 مليون يورو.. هل يفتح السيتي باب الرحيل أمام رودري؟

واصل نادي برشلونة تحركاته المكثفة لحسم صفقة الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي بعدما دخلت المفاوضات بين الناديين مرحلة الحسم وسط رغبة قوية من إدارة الفريق الكتالوني في إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أوردته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية يستعد برشلونة لتقديم عرض ثالث ونهائي إلى مانشستر سيتي من أجل الحصول على خدمات رودري في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل عودة اللاعب إلى تدريبات فريقه الإنجليزي.

وتشير التقارير إلى أن العرض الجديد قد تصل قيمته الإجمالية إلى 70 مليون يورو بواقع 60 مليون يورو كمبلغ ثابت إلى جانب 10 ملايين يورو في صورة متغيرات وحوافز مرتبطة بمشاركة اللاعب وأدائه.

رودري يضغط للانتقال إلى برشلونة

ووفقا لما ذكره الصحفي جيرارد روميرو، أبلغ رودري المقربين منه برغبته في الانتقال إلى برشلونة كما توصل اللاعب إلى اتفاق مبدئي مع النادي الكتالوني بشأن الشروط الشخصية وهو ما يمنح برشلونة دفعة قوية في المفاوضات.

وكان مانشستر سيتي قد رفض العرض الثاني المقدم من برشلونة والذي بلغت قيمته نحو 60 مليون يورو، وتمسك بالحصول على 70 مليون يورو إلى جانب الإضافات للموافقة على رحيل لاعب الوسط الإسباني.

عرض برشلونة الثالث لحسم الصفقة

ويعمل برشلونة من خلال عرضه الثالث على تقليص الفجوة المالية مع مانشستر سيتي وسط تفاؤل داخل النادي الكتالوني بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بينما ينتظر الفريق الإنجليزي المقترح الجديد لاتخاذ قراره بشأن مستقبل رودري.

وتأتي تحركات برشلونة في إطار رغبته في تدعيم خط الوسط بلاعب يمتلك خبرة كبيرة وجودة فنية عالية، في الوقت الذي يبقى فيه موقف مانشستر سيتي العامل الحاسم في تحديد مصير الصفقة خلال الأيام المقبلة.