علاج تقصف الشعر.. خطوات بسيطة لاستعادة مظهره الصحي

تقصف الشعر من أكثر مشكلات الشعر شيوعًا، خاصة مع كثرة استخدام أدوات التصفيف الحراري والصبغات والتعرض للعوامل البيئية.

ورغم انتشار العديد من المنتجات التي تدّعي علاج الأطراف المتقصفة، فإن الطرف المتقصف نفسه لا يمكن إصلاحه بشكل دائم، ويظل قصه هو الحل النهائي للتخلص منه.

قص الأطراف خطوة أساسية

يساعد قص الأجزاء المتقصفة على تحسين مظهر الشعر ومنع استمرار الانقسام في ساق الشعرة، خاصة إذا كان التقصف واضحًا في الأطراف.

الترطيب يحمي الشعر من التقصف

استخدام البلسم بعد كل غسلة، إلى جانب ماسك مرطب مرة أو مرتين أسبوعيًا، يساعد على تقليل جفاف الشعر والاحتكاك الذي قد يؤدي إلى زيادة تلف الأطراف.

قللي الحرارة

الإفراط في استخدام مكواة الشعر والسيشوار بدرجات حرارة مرتفعة قد يزيد من تلف الشعر، لذلك يُفضل تقليل استخدامهما، مع استعمال واقٍ حراري عند الحاجة.

التعامل برفق مع الشعر

يُنصح بتجنب فرك الشعر بقوة بعد الاستحمام، واستخدام منشفة ناعمة أو قطنية لتجفيفه، بالإضافة إلى فك التشابك باستخدام مشط واسع الأسنان والبدء من الأطراف.

تجنبي شد الشعر

ربط الشعر بقوة أو استخدام تسريحات مشدودة بشكل متكرر قد يزيد من تعرض الشعر للتكسر، لذلك يُفضل اختيار تسريحات مريحة وربطات شعر ناعمة.

هل الزيوت تعالج التقصف؟

يمكن للزيوت والسيرومات أن تمنح الأطراف مظهرًا أكثر نعومة ولمعانًا وتقلل الاحتكاك، لكنها لا تعيد الطرف المتقصف إلى حالته الأصلية بشكل دائم؛ لذلك يبقى قص الأطراف والعناية بالشعر أفضل طريقة للتعامل مع المشكلة ومنع تكرارها.