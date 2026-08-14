قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر أمريكي: زيارة كوشنر إلى إسرائيل قيد الدراسة.. وتقارير ترجح توجهه إلى القاهرة
طب وهندسة.. التخصصات المطلوبة لأكاديمية الشرطة 2026
تفاصيل سعر أكبر عيار ذهب الآن
بعد مؤبد طالب الشرقية.. كيف تكتشف جميع خطوط المحمول المسجلة باسمك؟
خبير: ترامب واثق من تدمير قدرة إيران العسكرية لتأمين مضيق هرمز
ارتفاع سعر الذهب اليوم 14 أغسطس 2026.. وعيار 21 يسجل زيادة جديدة
عزلة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.. وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران
بعد تمرد أوروبا والكاريبي.. 6 اتحادات عربية تدعم إنفانتينو
سعر أكبر دولار في البنوك الآن
أسامة حمدي: الأنسولين ضرورة أساسية للأطفال المصابين بالنوع الأول
مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة
علي محمود: أبو تريكة مثلي الأعلى وجمهور الأهلي اللاعب رقم واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الخوف والفزع.. ماذا كان يقول النبي عند حدوث ما يروعه؟

دعاء الخوف والفزع
دعاء الخوف والفزع
محمد شحتة

عن دعاء الخوف والفزع، ورد في السُّنَّة المطهَّرة أن الإنسان إذا حصل له ما يُرَوّعُهُ أن يقول: هو الله، الله ربي لا شريك له؛ لما جاء عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا راعَه شيء قال: «هُوَ اللهُ، اللهُ رَبِّي لا شَرِيكَ لَهُ» رواه النسائي في "السنن الكبرى". وأخرجه أبو داود وابن ماجه في "سننهما" والطبراني في "المعجم الكبير" عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها.

دعاء الخوف والفزع

وأكدت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما هي الآداب والسنن المستحبة للإنسان عند حصول ما يُفْزِعُهُ أو يخاف منه؟ أن هذا الحديث يدلُّ على استحباب الدعاء عند حصول ما يُرَوّع الإنسان أو يُفزعه من الكوارث والأهوال أو غيرها بالدعاء المذكور، وكذلك استحب العلماءُ الصلاة عند حدوث شيء من هذا القبيل.

قال العلامة الكاساني الحنفي: [تُستحبُّ الصَّلاة في كلِّ فزعٍ: كالرِّيح الشَّديدة، والزلزلة، والظلمة، والمطر الدائم؛ لكونها من الأفزاع والأهوال، وقد رُوِي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه صلَّى لزلزلة بالبصرة].

وقال الخطيب الشربيني الشافعي: [يُسنُّ لكلِّ أحد أن يتضرَّع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوها؛ كالصَّواعق والرِّيح الشديدة والخسف، وأن يُصلِّي في بيته منفردًا، كما قاله ابن المقري لئلَّا يكون غافلًا؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عصفت الريح قال: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»].

وأكدت أنه يُستحبُّ الدعاء عند وجود ما يُرَوّع الإنسان بالدعاء المذكور؛ فيقول الداعي: هو الله، الله ربي لا شريك له، وأن يفزع لصلاة ركعتين عندها؛ لئلَّا يكون غافلًا عن الله الذي يُفرّج الكروب.

دعاء الأرق والخوف

وردت أحاديث صحيحة عن الرسول – صلى الله عليه وسلم- لإزالة الأرق وفك الكرب لمن لم يستطع النوم، ولقّن الرّسول - صلّى الله عليه وسلّم- خالد بن الوليد دعاءً يقول فيه: «اللهمّ ربّ السموات السبع وما أظلّت، وربّ الأرضين وما أقلّت، وربّ الشياطين وما أضلّت، كن لي جارًا من شرّ عبادك كلّهم جميعا أن يفرّط عليّ أحدٌ منهم أو يطغى، عزّ جارك وجلّ ثناؤك».

إن أفضل علاج للناس اللي بتشتكي من قلة النوم والأرق المتواصل والخنقة الشديدة، أن تردد دعاء ما قبل النوم، الثابت عن زيد بن ثابت رضي اللّه عنه قال‏ :‏ شكوت إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني فقال‏:‌‏ قل اللهم غارَت النجوم وَهَدأتِ العيُون وأنْت حَي قَيوم لا تَأخذك سِنَة وَلاَ نَوْمٌيا حي يا قَيوم أَهدىء لَيْلي وأنِمْ عَيني‏" فقلتُها فأذهب الله عزّ وجلّ عني ما كنت أجد‏.

وعن علاج نبوي للأرق وعدم استطاعة النوم، ما روي عن ابن عبّاس، عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلم-، قال: «كلمات الفرج: لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السماوات السّبع وربّ العرش الكريم».

قال النبيّ- صلّى الله عليه وسلم- إنّ للمكروب دعاء وهو: «اللهمّ لا إله إلّا أنت، رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كلّه، شأن الدّنيا والآخرة، في عفوٍ منك وعافية، لا إله إلّا أنت ».

وعن أسماء بنت عميس، قالت: سمعتُ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم- يقول: «من أصابه غمٌّ، أو همُّ، أو سقمٌ ، أو شدّةٌ ، أو ذلٌّ ، أو لأواء، فقال: الله ربّي لا شريك له، كشف ذلك عنه».

دعاء دعاء الخوف دعاء الخوف والأرق دعاء الأرق والخوف دعاء الهم والحزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الجنيه الذهب

زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

بطاقة الرقم القومي

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الخطوات والرسوم ومواعيد الاستلام

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

خالد الغندور

رد فعل صادم من خالد الغندور على عودة أكرم توفيق للأهلي.. بتعملوها إزاي دي؟

نادي الزمالك

تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد

جريمة

مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

ترشيحاتنا

الخزانة الأمريكية

وزير الخزانة الأمريكي: إجراءات غير مسبوقة ضد إيران.. وحصار هرمز يعمق عزلتها الاقتصادية

خوليو سيزار بينيدا

الله وضعني تحت تصرفه.. بطل مجهول يتحدى أنقاض زلزال كولومبيا لإنقاذ الأرواح والكلاب

الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تطالب الحوثيين بوقف الهجمات على دول المنطقة وتهديد الملاحة

فيديو

تامر فرج وزوجته

تامر فرج: المسرح بيتي.. وأستعد لمايكرودراما جديدة | فيديو

محمد رياض

محمد رياض يكشف كواليس نجاح الدورة الـ19 من مهرجان المسرح : فاقت توقعاتي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد