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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الرعاية الصحية الأولية»: الصحة النفسية جزء أساسي من صحة الإنسان وليست رفاهية

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
البهى عمرو

أكد الدكتور سمير الدميري رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، أن الوزارة بدأت منذ فبراير 2026 برنامجًا لتطوير الرعاية الأولية في مصر، بهدف تطوير الخدمات بحيث تقدم 80% من الخدمات داخل منشآت الرعاية الأولية، دون أن يكون هناك احتياج للذهاب إلى المستشفى من البداية، موضحًا أن البرنامج يعتمد على شبكة تضم 4500 منشأة موزعة في 21 محافظة، بالإضافة إلى المحافظات المنضمة للتأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدميري، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن من محاور التطوير المهمة برنامج الصحة النفسية، لأن الصحة النفسية جزء أساسي من صحة الإنسان وليست رفاهية، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت تهتم بالصحة النفسية مثلما تهتم بالصحة الجسدية، خاصة أن الضغط النفسي والقلق والاكتئاب يمكن أن يؤثروا على حياة الإنسان وعلى شغله وعلى أسرته وحتى على تعامله مع الأمراض الجسدية.

وأشار رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة إلى أن الوزارة بدأت العمل على خدمات الدعم النفسي ودمجها داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، موضحًا أن ذلك يوفر ميزة كبيرة، حيث يمكن للطبيب أو التمريض أو الطاقم الطبي داخل المنشأة ملاحظة أي تغير في العلامات السلوكية لدى المترددين، خاصة أن الإنسان الذي لديه مشكلة نفسية لا يقول أحيانًا «أنا عندي مشكلة نفسية» ولا يعترف بها، مؤكدًا أن مجرد الاعتراف بالمشكلة أو الإحساس بوجودها والرغبة في تغييرها هو بداية الحل أو نصف الحل.

ولفت «الدميري» إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على أكثر من محور، من بينها محور التوعية، مؤكدًا أن الوزارة ستركز على التوعية المجتمعية، إلى جانب تأصيل الخدمة داخل منشآت الرعاية الأولية ووجود طاقم طبي قادر على ملاحظة التغيرات السلوكية، والاستماع للمواطن وتقييم حالته والبدء في التعامل معها.

الرعاية الصحية الصحة الصحة النفسية

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